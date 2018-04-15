視察離情依依 菊接府祕願承擔

2018年04月15日 01:09 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

將接任總統府祕書長的高雄巿長陳菊14日巡視89期公辦重劃區，現場離情依依，還有民眾獻花。陳菊說，台灣改革過程有很多困難，小英總統一再要求她過去幫忙，因她任期只剩7、8個月，她覺得現在時機適當、願意承擔。

陳菊14日到89期公辦重劃區小港少康營區公園開闢工程工地。她說，20幾年前她參選國大代表，小港就是她的選區，並提到，接受小英總統邀請接任總統府祕書長是為了民進黨，也包括整個台灣社會的改革。

陳菊說，蔡總統很多改革，方向是正確的，因為沒改革，台灣沒辦法重新起步，尤其在改革的過程有很多困難，因為再7、8個月她的任期也要結束了，這時候時機適當、蔡總統也一再要求過去幫忙，因此她願意承擔。

「後會有期」陳菊表示，人生所有職務都有上台，也有任期結束，要離開12年的高雄、不是12天，雖然沒辦法讓所有人都滿意，但是高雄38區，每一階段都能接受檢驗，她也要求即使她離開，所有工程都要如期如質完工。

高巿府地政局指出，89期公辦重劃區開發費用6億1000萬元，包含10公頃公園開闢經費2億600萬元，均由平均地權基金挹注。工務局說，公園除了導入共融遊具，也有滯池功能，中間地帶則將建置服務中心，還可觀賞飛機起降。

(中國時報)