迎媽祖接財神 5000人祈福遶境

2018年04月15日 04:10 中國時報 楊樹煌 ／南投報導 ／南投報導

互結兄弟宮廟的南投縣草屯敦和宮與台中市烏日區玉闕朝仁宮，14日由立法院副院長蔡其昌率領陣頭跨過烏溪橋，南投縣長林明溱、敦和宮主委林宜裕及信眾們持香在橋頭接駕，近5000人徒步、接駕及祈福遶境，場面壯觀，也成南投、台中2縣市的宗教盛事。

供奉媽祖及武財神雙主神的台中市玉闕朝仁宮，舉辦2天1夜遶境祈福活動，玉闕朝仁宮從14日清晨起駕，徒步到南投縣與台中交界的烏溪橋，包括玄壇元帥、媽祖神轎在陣頭開路下，下午3時30分進入南投縣，由立法院副院長蔡其昌扶轎入境。

玉闕朝仁宮遶境隊伍抵烏溪橋的縣界時，南投縣長林明溱、草屯鎮長洪國浩及地區民代都在橋頭接駕，敦和宮神轎也在橋頭迎接，並舉行聯合接駕祭拜儀式，兩宮廟陣頭、隊伍和上千信眾沿路相隨，場面盛大。

敦和宮主委林宜裕表示，358年前玄壇元帥神像奉請來台時，神像安置在草屯敦和宮、香爐請到台中市烏日區玉闕朝仁宮，促成玉闕朝仁宮和敦和宮成為「兄弟宮」，每年玉闕朝仁宮都會到和敦和宮參香，今年是第11年，成為傳統。

林宜裕指出，為歡迎兄弟宮前來，朝仁宮來了2000餘位信眾，敦和宮也有2000餘位信眾到烏溪橋頭接駕，並設下香案，隆重迎接；玉闕朝仁宮隨鑾轎徒步至敦和宮參香後，將留宿1晚，於15日回鑾。

(中國時報)