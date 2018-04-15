迎媽祖接財神 5000人祈福遶境

台中玉闕朝仁宮隨鑾轎徒步至敦和宮參香的舞獅陣頭。（楊樹煌攝）

友善列印
中國時報
／南投報導

互結兄弟宮廟的南投縣草屯敦和宮與台中市烏日區玉闕朝仁宮，14日由立法院副院長蔡其昌率領陣頭跨過烏溪橋，南投縣長林明溱、敦和宮主委林宜裕及信眾們持香在橋頭接駕，近5000人徒步、接駕及祈福遶境，場面壯觀，也成南投、台中2縣市的宗教盛事。

供奉媽祖及武財神雙主神的台中市玉闕朝仁宮，舉辦2天1夜遶境祈福活動，玉闕朝仁宮從14日清晨起駕，徒步到南投縣與台中交界的烏溪橋，包括玄壇元帥、媽祖神轎在陣頭開路下，下午3時30分進入南投縣，由立法院副院長蔡其昌扶轎入境。

玉闕朝仁宮遶境隊伍抵烏溪橋的縣界時，南投縣長林明溱、草屯鎮長洪國浩及地區民代都在橋頭接駕，敦和宮神轎也在橋頭迎接，並舉行聯合接駕祭拜儀式，兩宮廟陣頭、隊伍和上千信眾沿路相隨，場面盛大。

敦和宮主委林宜裕表示，358年前玄壇元帥神像奉請來台時，神像安置在草屯敦和宮、香爐請到台中市烏日區玉闕朝仁宮，促成玉闕朝仁宮和敦和宮成為「兄弟宮」，每年玉闕朝仁宮都會到和敦和宮參香，今年是第11年，成為傳統。

林宜裕指出，為歡迎兄弟宮前來，朝仁宮來了2000餘位信眾，敦和宮也有2000餘位信眾到烏溪橋頭接駕，並設下香案，隆重迎接；玉闕朝仁宮隨鑾轎徒步至敦和宮參香後，將留宿1晚，於15日回鑾。

(中國時報)

投宿友人家 卻命喪火窟 水泥廠飄惡臭 布袋人怒吼

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。