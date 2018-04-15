水泥廠飄惡臭 布袋人怒吼

2018年04月15日 04:10 中國時報 翁聖勳／嘉縣報導

嘉義縣布袋鎮光復里某水泥製品工廠長期飄出臭味，鄰近居民不堪其臭，14日上午前往該工廠抗議。嘉義縣環保局表示，13日曾前往勘查並依違反《空氣汙染防制法》及《廢棄物清理法》開單告發並命令停工，民眾要求訂定明確改善期限，不改善將發動長期抗爭。

劉姓業者表示，布袋廠區現有原料昨先用大型塑膠帆布覆蓋，將盡快安排全數運回台中本廠。

昨日上午，布袋鎮長陳鳳梅、縣議員蔡瑋傑、蔡信典及多位鎮民代表與當地3、40名民眾前往水泥製品工廠前舉牌抗議，希望廠方明確訂定改善日期，還給民眾乾淨生活品質。

陳鳳梅表示，該工廠去年也傳出惡臭味，當時環保局介入處理後，廠方曾短暫停工，最近相同情形再次發生，不僅園區飄出陣陣惡臭味，讓人吃不下飯，加上該工廠車輛更滿載不知名物料入園傾倒且進出頻繁，不禁令人懷疑是否為有毒廢棄物。

「做夢聞到也會驚醒」，住在水泥廠旁的李姓民眾說，白天工作的時候，都要戴口罩，惡臭的氣味不僅讓人吃不下飯，就算是洗完澡，都還覺得自己身上有股臭味，甚至睡到半夜還會因為臭味而驚醒，長期下來不禁精神耗弱，更是一場惡夢。

縣環保局局長顏旭明表示，該工廠未取得相關許可文件，依違反《空氣汙染防制法》及《廢棄物清理法》告發罰鍰，並命令停工限期改善，環保局持續稽查。

(中國時報)