熊讚微整形 網友驚呼好醜

熊讚人氣旺，市面出現不少山寨商品，觀傳局決定調整外觀申請專利權。（吳堂靖翻攝）

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中國時報
／台北報導

台北市吉祥物熊讚因外觀缺乏識別性，無法註冊商標，確定將「整形」。雖然市長柯文哲14日表示，針對外界質疑花太多錢，下周會再把觀傳局找來討論，且他也覺得新版熊讚看起來怪怪、土土的，但昨晚已有網友爆料貼出一張熊讚造型圖，除胸口V領白毛，新長出了藍色鼻子、腹部有12道毛，不少人直呼「真的很醜」!

臉書粉絲高達14萬的熊讚，因外觀與其他黑熊無異，申請專利失敗，北市府斥資百萬進行「微整形」，雖有粉絲不捨，但也挨批浪費公帑。柯文昨天被問到，此舉花費百萬，市府有做過效益評估嗎？柯先是說，錢有花了嗎，還沒吧，下周會把觀傳局找來，內部多討論一點，因為北市的吉祥物還是重要的事。

柯文哲還說，市長沒辦法管每件事，專業的事專業解決，但熊讚的新長相在他看起來，確實「土土的」。

柯文哲此話一出，外界好奇熊讚到底能否順利整形、改版？但觀傳局長陳思宇表示，新版熊讚將於4月21日文博會活動時亮相，期盼吸引設計師及文創業者合作，屆時也將販售周邊商品，換言之，熊讚的「微整計畫」不會喊卡。

而就在昨晚，有網友在PTT爆料新版熊讚設計圖。與舊版最大差異，就是長出「海水藍」顏色的鼻子，且腹部有12道白毛，額頭上也多了白眉毛。結果，多數網友都認為，原本的熊讚比較可愛，不解為什麼要花百萬越改越醜，甚至還有人說「幹嘛有陰毛啦？」對此，陳思宇回應，網路上流傳的設計圖不是最後定案的熊讚造型，不知道從哪裡流出這張圖片。

(中國時報)

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