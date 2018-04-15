醉女3度酒駕 駕車卡在水溝

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中國時報
／雲林報導

雲林縣水林鄉14日清晨發生小貨車自撞事故，員警趕到現場見小貨車卡在水溝，1名女子精神恍惚站在車旁，原來女子在KTV小吃店上班，因景氣不佳向友人借小貨車上下班，已是第3次酒後開車被逮，賺來的錢都用來繳罰款，只能欲哭無淚。

水林分駐所14日清晨4點10分接獲報案，雲146線大山路段有民眾駕車自撞案件。員警到場發現1輛小貨車逆向卡在水溝，王姓女駕駛衣著時髦、滿身酒氣站在路邊。

「怎麼又是妳！」原來王女之前已有2次酒駕紀錄，都是開著小貨車被逮，深夜打扮時尚卻開著小貨車的女子很少見，因此員警印象深刻。員警在現場對王女酒測，酒測值達0.61毫克，再度依公共危險罪嫌送辦。

警方調查，年約50歲的王女在水林鄉1家KTV小吃店上班，因工作需要常要喝酒，但王女經濟情況不佳，為節省計程車費，請友人用小貨車接送上下班，若友人沒空就自己開小貨車，已因5年內2度酒駕被吊銷駕照，此次第3度酒駕，將面臨酒駕與無照駕駛罰款。

王女供稱她酒後盡量不自己開車，但有時友人無法接送上下班，為了賺錢養家活口，她只能冒險酒駕「白天在工廠工作，晚上還要到小吃店上班，酒駕真的是萬不得已」，王女訴說自己的辛苦，員警仍依法開罰。

(中國時報)

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