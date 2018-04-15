晉升大法師 道士鏟肉25公斤 登上劍梯

甩肉25公斤的卓彥男（左），成功晉升「大法師」，取得晉升神職證書。（張祈攝）

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中國時報
／花蓮報導

花蓮吉安鄉北天宮14日舉辦攀登108層登天（劍）梯祈安賜福大法會，現場架起12層樓高的劍梯，共有15人從全台各地來挑戰背著30公斤符籙、法器，赤腳登108層梯。來自宜蘭的卓彥男為了從道士順利升級為大法師，吃了49天水果，甩肉25公斤，順利完成登劍梯試煉的「升級考」。

北天宮的登天儀式已連續舉辦14年，前來挑戰的道士都要背著30公斤的裝備，赤腳登上約12層樓高的天壇，並往下連續擲出「聖筊」，才能再走下108層劍梯，晉升「大法師」神職。

昨天登天儀式由「先鋒官」李威陞開路後，首位挑戰劍梯試煉的道長，就是卓彥男。卓彥男從小跟著父母服事天上聖母，國中時取得祖先同意，誓言永生永世跟隨媽祖，死後不入卓家牌位。

因為信仰虔誠，卓彥男不但從羅東南下花蓮參加升級考，49天以來他還只吃水果，體重從125公斤減成100公斤，好讓自己能順利登梯。最後，他也在家人見證下，順利登上天壇，撒下平安符、鐵釘，象徵為信眾添丁、添福，在地面上等待的家人，也激動地紅了眼框。

「往上爬就對了！」登梯過程中卓彥男不斷對自己打氣，他說，從小就受神明感召服侍天上聖母，協助廟裡事務，還為鹿安宮創立神將班，今年獲得高階大法師資格，更要履行與媽祖的承諾，除為天下祈願，還要幫助更多民眾消災解厄。

(中國時報)

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