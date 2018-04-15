退休醉心創作 破銅爛鐵變藝品

2018年04月15日 04:10 中國時報 邱立雅／竹縣報導

北埔民眾姜禮文醉心廢棄金屬零件創作，將四處收集的廢棄鐵材打造成各式藝術品，有飛機、戰鬥機、鬥牛、海綿寶寶等，他最喜歡解構金屬機具再重組，享受創作過程中的種種滿足感，這些創作品目前僅供有緣人收藏。

姜禮文幾年前原從事機械製作維修，十幾年前愛上拆解零件並重組，退休後四處收購廢棄鐵材，朋友們得知他喜歡用零件創作，常送他各種廢棄機具，甚至他也曾用一瓶酒換來一輛報廢機車，準備用來投入創作。

「把齒輪零件從汽缸掏出來。」姜禮文表示，一個物件只看外觀是很難從事再創作，必須要把整體拆解，把所有零件從機具內部全挖出來，例如機車要拆解到連火星塞都掏出來才算，一個個微小的零件根據靈感創作，變成有溫度有創意的藝術品。

滿腦子都是創作欲望的姜禮文表示，創作前沒有設定主題，全靠現有的機具是什麼結構，再根據結構發想形體，最後加上一個一個細小的零件，等到無法再添加任何素材，即是成品。姜禮文說他自己每日睡眠時間極少，無論農事工作、和朋友聊天時，都在思考如何創作。

「讓鐵材不再冷冰冰。」姜禮文說，一塊冷硬的鐵材，要凸顯出零件的特點，讓一塊鐵重生，變成有溫度的作品，而過程讓他非常享受。他也相當喜歡在社群媒體分享創作。

(中國時報)