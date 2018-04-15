陳金德爭取大型重機上蘇花改

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中國時報
／宜蘭報導

蘇花改蘇澳至東澳段2月5日通車至今已2個多月，交通部即將進行第一階段的通車檢討，可能會在5月初開放大客車行駛。宜蘭代理縣長陳金德14日表示，開放大客車行駛的時間點不宜往後拖延，5月初是個適當的時間點，此外，如果蘇花改的定位是快速道路，在現行法令許可下，應該立即開放大型重機行駛。

陳金德日前表示，當初交通部為了迎合各方的意見，導致蘇花改變成了「畸形產物」，更因此忽略了改善東部交通的主要需求。他14日進一步表示，蘇花改「改得不夠、還需要再改」，除了開放大客車行駛，更重要的是應畫設雙線道及提高速限。

陳金德表示，提高速限及改成兩線道，是蘇花改需要「再改」的首要之務，提高速限立即就可以調整，改為兩線道因涉及環境差異分析作業，如果時間上來得及，不宜拖過今年底。

他也強調，5月初開放大客車行駛是適當的時間點。另外，既然蘇花改的定位是「快速道路」，在合乎法令規定下，應該開放給大型重機（紅、黃牌）行駛。

交通部公路總局四區養護工程處預定23、24日在蘇花改通車路段辦理重大事故演練，交通部長賀陳旦則排定在25日到蘇花改會勘是否適合在5月初開放大客車行駛。陳金德說，一有機會他就會當面向賀陳旦提出蘇花改還需要再行改善的相關建議。

(中國時報)

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