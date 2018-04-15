社論—台灣三心危機 根源就在民進黨

2018年04月15日 04:10 中國時報 主筆室

大陸在博鰲論壇2018年會宣布新一波改革開放，擴大金融業、服務業、製造業市場准入，並加速人民幣國際化進程，開創改革開放新格局，台灣卻驚傳上市櫃公司有意出走，轉移到大陸上市。大陸國台辦228宣布惠台31項措施，隨即在台灣掀起人才、資金、產業出走的爭議，台灣呈現憂心、堵心、沒有信心的「三心危機」。

美中掀起貿易戰角力，和大陸早已形成產業水平與垂直合作的台企首當其衝；然而，囿於兩岸關係緊張，民進黨政府既無法和北京對話，也無力化解因美豬進口卡關而停擺的美台經貿談判。當以一帶一路為發展引擎的泛亞鐵路經濟區快速向前滾動，被民進黨寄予厚望的新南向政策，不只台商不買帳，東協國家也不買帳。台商擔憂台灣國際競爭能力下降，在區域發展浪潮中被邊緣化；高端人才對國家產業發展方向紊亂、政府公共政策爭端化感到無奈；青年學子苦於發展機會流失，勞工憂心低薪化；整個社會憂鬱沉悶，過去奮發不懈、相信明天會更好的活力早已消失。

面對種種國政難題，不論執政或在野政黨，都失去理性問政的堅持，政黨立場和政治正確當道，從轉型正義、兩岸關係一路纏鬥到公共政策。僅僅為台大校長改選惹出的「卡管風波」，竟能讓台大校務數個月停擺。為緩和陸客來台驟減的衝擊，民進黨花大錢補助日、韓及東協國家旅客來台觀光，但只能維持門面上的成長，實際消費意願卻遠低於陸客，觀光業叫苦連天，夜市也哀聲嘆氣。對岸加速金融改革開放，我們卻連法令鬆綁也遙遙無期。民之所欲，最後變成堵在心頭的怨氣，難怪各政黨民調支持度都不及2成。

民進黨認為兩岸經貿合作的ECFA機制，造成台灣對大陸依賴過深而危害國家安全；外交休兵造成我方外交休克，無法擴大國際空間，因而要改弦易轍。結果，經貿發展更失去方向感，外資不來、台資外移，兩岸對抗也波及實質外交，剛剛打開參與聯合國功能性機構的大門又被重重關上，少數邦交國也面臨隨時斷交的危機。美中台維持3個雙邊關係的穩定對台灣最有利，但美國總統川普頻頻打「台灣牌」和北京交換籌碼，美國兩岸問題專家也對我提出示警，泛綠陣營卻興奮過頭，誤判可以挾美、日親善之力推動台獨正名。蔡總統決策中心仍力持維持現狀政策，民進黨卻被深綠綁架難以掙脫。

美國通過《2018年國防授權法》、《台灣旅行法》，應有助提升美台實質關係，但絕不是空白支票也不是無限卡，任由獨派團體刷卡透支。面對敏感的美中台三邊關係，民進黨卻上演閣揆和總統在兩岸關係不同調的矛盾。賴揆三不五時發表挺獨言論，形同拆卸蔡總統維護現狀和憲政體制的宣示，憲政和政黨倫理錯亂，導致國人對政府失去信心。

對岸對蔡總統的兩岸政策更是失去信心，擔心民進黨會滑向台獨，美台關係可能朝向一中一台或兩個中國發展。北京加大對台軍事和外交威脅，兩岸關係形成負向螺旋。台灣軍方為制衡解放軍機、艦繞台武嚇，舉行相對應的軍演，增大對美軍事採購的動作，爭取突破美國官員訪台層級，更讓兩岸高層互信受到挑戰。

探究「三心危機」根源，在政黨為拚執政，從中央到地方全面對抗、互扯後腿，執政者濫用行政資源擴張政黨勢力，只有短期政黨利益思維，無心國家長期發展，下焉者在網路發布假資訊，不問是非打擊對手。政黨惡鬥向下滲透到社會底層，多元政治變成分裂政治，意見分散、對立深化。

為鞏固支持者選票，公共政策失去應有的理性和客觀，資源無法合理使用和配置；網路貼文民粹化，政黨放縱青年網軍把網路意見交流戰場化，政黨惡鬥更難以約束，反過來侵蝕了政治運作原有的機制而難以治理。

民主化理論大師杭廷頓曾反覆告誡，新興民主國家要維護民主改革成果，最重要的是機構和機制的鞏固。遺憾的是，自私政黨為拚長期執政，肆意破壞已經建立的制度，改革治絲益棼，所謂政治責任和政治風範都已被拋棄。

既然宣示要遵循中華民國憲政體制，就不應假公投之手重啟正名獨立運動，政治亂象導致發展停滯，朝野都難辭其咎，應協力扭轉，還給人民一個可以信賴的樂活台灣。

(中國時報)