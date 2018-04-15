卡管的戲演砸了

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中國時報
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蔡政府強力阻擋管中閔就任台大校長，如今已延宕3個月有餘，對自己也造成不小傷害。之前傳出蔡政府為了「卡管」到底，打算由教育部認定管中閔存在違法兼職事實，從而達到不聘任的目的，之後再由潘文忠請辭教育部長，以便平息社會爭議。

但事件的演變顯然超出蔡政府的想像，無論是台大還是中央研究院，都站出來為管中閔背書，而卡管的跨部會協調會議也不得不延期，潘文忠只能提前請辭，蔡政府自己炒起來的社會爭議，顯然沒有要平息的意思。

究其原因，其實就在於蔡政府的執政傲慢，自認為現在是完全執政，在野黨又無縛雞之力，而公民團體也早已失語，所以一切都可任性而為。如今看來，蔡政府顯然低估了管中閔的韌勁，更錯估了台大捍衛大學自主的決心。雖然這些年來，台大在政治場域也飽受爭議，但在大學自主的大是大非問題上，台大的大多數師生還是堅持了自己的底線，不容政治黑手肆意踐踏。更何況，教育部的種種作法，政治斧鑿太深，葉俊榮大陸講課的事件爆出來之後，又面臨著雙重標準的拷問，因此根本就找不到說服台大接受拔管的理由。

如今這齣戲，蔡政府也只能硬著頭皮演下去，但這齣戲的結局會如何，恐怕並非他們自己所能決定。這些年來兩岸文教交流相當頻密，相當多的大學教授，包括在職的許多政務官，都有過兩岸交流經驗，要認真追究起來，恐怕很多人都難以倖免。

好在大陸現在的態度是鼓勵兩岸文教交流，所以這次沒有介入台灣內部的政治紛爭，蔡政府應該好好管控自己的權力任性，多做一些有利台灣的事才對。

(中國時報)

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