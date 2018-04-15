大陸軍演警告賴清德？

2018年04月15日 04:10 中國時報 王 欽

大陸解放軍即將在泉州附近海域進行實彈軍事演習，觀察其所在區位及相應安排，應是例行性的實彈演習，這並非第一次舉行，距離金門也尚有一段距離，且在大陸近海，將之稱為在台海搞軍事演習略顯牽強。

但是拋開這場軍演的軍事意涵不談，大陸藉此機會所傳遞的訊號卻頗為值得關注。《環球時報》第一時間就稱是對台獨的震懾，緊接著又發表社評，指出這一軍演就是衝著台獨和賴清德的。若賴清德等人繼續公然宣揚台獨，大陸會有進一步對台的反制措施。文中也提到美國因素，認為這些人不要以為美國通過一個《台灣旅行法》就有人撐腰了，大陸有決心和能力粉碎任何外來干涉。

《環球時報》措辭嚴厲的社評也得到大陸官方背書，國台辦發言人就以應詢的方式，再次強調，「我們有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力，挫敗任何形式的台獨分裂圖謀和行徑，捍衛國家主權和領土完整」。

值得特別注意的是這次應詢的原問題是「兩岸輿論普遍認為，這是大陸針對賴清德近期台獨言論以及島內台獨組織推行台獨分裂活動發出的警告。」可見，大陸官方也刻意強調此次軍演的具體針對性。

在此基礎上，大陸涉台學界和輿論也很快加以跟進，上海台灣研究所常務副所長倪永傑就認為，這次實彈射擊演習並不是普通的例行性軍演，而是針對性非常強的軍演，主要與島內猖獗的台獨活動及美國政府不斷打台灣牌有關。相較此前的軍事演習，這次實彈演習威懾力更強。

他進一步指出，未來若美國繼續打台灣牌，島內的台獨勢力一浪高過一浪，台灣海峽軍事演習的節奏、力度也都會加強。

廈大台研院教授唐永紅也同樣注意到美國因素和台獨問題，他指出，大陸即將在台海舉行的實彈射擊軍事演習必須放在中美關係、美台關係、兩岸關係的最新變化中去解讀。以此觀之，18日即將舉行的台海演習，極具針對性，是對近來美台相互利用、台獨蠢蠢欲動的強硬反應。

中評社則在快評中總結這次軍演的五項意涵，除了警告賴清德，以及向美國表明立場外，同時指出，這次軍演也意味著大陸在去年中共十九大、今年3月兩會期間強調和重申堅定反台獨立場之後，升級為以具體的軍事動作表明維護國家主權和領土完整的決心和能力。

同時，大陸也想向台灣民眾表明，無論是台灣過度依賴美國，還是美國對台灣的格外「關照」，對兩岸關係可能帶來風險和危機。

我們注意到，之前大陸學者在看待賴清德的台獨言行時，多傾向於從內部政治鬥爭的角度審視，現在這一輪的輿論警告，會否代表了大陸態度的轉變，這還需要進一步觀察。但至少可以說，大陸希望向賴清德和其他台獨勢力發出明確訊號，以免他們自認台獨言行可以不必承擔代價。

(中國時報)