東亞驟變 台灣要趨吉避凶

2018年04月15日 04:10 中國時報 趙春山

在後冷戰時期，朝鮮半島、台海、東海及南海問題一直被認為是東亞地區具有潛在戰爭危險的3個爆炸點。針對東海和南海的領土爭議，中國大陸過去採取「擱置爭議、共同開發」的立場來避免爭議擴大，但因美國改變過去「相對中立」的政策，以「自由航行權」介入南海事務，並激勵相關聲索國採強硬立場，而使周邊形勢變得更加複雜，導致大陸最後是以外交和軍事行動來展現其護衛領土的決心。

南海形勢最近趨於緩和，顯示大陸的睦鄰外交策略已獲得巨大進展。例如作為美國傳統盟友的菲律賓，就主動表明要與中國改善關係。菲國總統杜特蒂在博鰲論壇與大陸領導人習近平會晤，聲稱菲國將以區域穩定做為優先考慮，把南海視為中菲未來進行合作的領域，預計兩國未來數月將協議在雙方主權爭議海域共同開採石油及天然氣。

朝鮮半島的緊張情勢主要是來自北韓的核武威脅，在「六方會談」無所進展下，相關國家似乎只有透過雙邊外交的努力來斡旋。平昌冬奧後，朝鮮半島形勢出現重大轉折，金正恩改變政策，釋出與相關國家進行高層外交的訊息。從金正恩選擇大陸做為他就任後首次外訪的目標來看，大陸對於北韓的政策改變確實具有關鍵性的影響。

中國係北韓最大的貿易夥伴，供應北韓90％的原油及將近1/3的糧食需求，故手中擁有影響北韓政策的有力工具；從地緣政治的觀點看，朝鮮半島是中國的重要戰略緩衝地區，中國既要維持與北韓的傳統友誼，也要避免朝鮮半島核武擴散會危及周邊地區的和平與穩定；因此，由中國鼓勵金正恩進行謀和外交，應有利於維持北京在朝鮮半島的主導性地位。

在朝鮮半島情勢緩和後，台海問題可能成為影響中美競合關係的另一個重要議題。雖然北京把美國通過的《台灣旅行法》視為川普政府對抗中國的一張牌，但從習近平在博鰲論壇的講話來看，北京並無與美國進行攤牌的意向。大陸目前對於美中貿易紛爭採取謹慎的立場，北京了解美國GDP占全球GDP比重的24％，而大陸只占15％，美中貿易戰是一個長期的問題，未來美國也可能重返多邊舞台，結合盟國對大陸施壓；此時此刻，大陸必須謹記「小不忍則亂大謀」的道理，不要採取與美國直接衝突的政策。

面對外在形勢的變化，有人認為台灣會成為別人的旗子；但蔡總統最近接受媒體訪問時強調，「無論是經濟與國防，我們都擁有相當的實力，我們自己也是棋手。」台灣當然不能妄自菲薄，重要的是要如何量力而為，下好一盤棋。台灣除了不要陷入「抗衡或扈從」兩者取一的困局外，更重要的是面對複雜的內外形勢，找到一個「趨吉避凶」的最佳途徑。（系列完）（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）

(中國時報)