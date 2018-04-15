2018年04月15日 04:10 中國時報 劉明哲

麻疹病毒本不是新登場的狠角色，最近卻意外地由一名在泰國遭感染的台灣遊客引發一場病毒風暴，短短40天讓日本沖繩全島戒備，高達38人遭感染；台灣也有5人感染，3013人須健康監控，其中有4人是在飛機上遭到感染。

對這場病毒風暴，筆者就多年的經驗建議，在麻疹流行期間，施打疫苗與加強健康防護是非常重要的，為杜絕病毒的空氣傳播，室內空間環境更要注意消毒。

民眾應加強自主健康防護，在室內空間或密閉場所中，盡量戴上口罩，並注意手部的接觸行為。因為麻疹是一種急性、高傳染性的病毒性疾病，能經由空氣、飛沫傳播或是直接與患者的鼻腔或咽喉分泌物接觸而感染，在出疹的前後4天內都是具有傳染力的，無論自己有無遭感染，戴上口罩、注意手部接觸對象，有助於保護自己。

嚴格來說，麻疹病毒屬於最容易殺滅的親脂性病毒，對乾燥、日光、高溫敏感，室溫下脫離宿主能存活2小時左右。舉凡70%酒精與0.1~0.5%漂白水及次氯酸水等常用的消毒劑都能有效消滅麻疹病毒。但病毒會日漸演化，提升了在環境中的停留能力。最近的醫學研究顯示，流感病毒微粒可長時間懸浮於空氣，當感染者搭乘電梯後，空氣裡可能就存有病毒，下一個乘客如果缺乏防護，將病毒吸入肺部，就容易造成感染。萬一麻疹病毒漂浮於電梯與飛機機艙，或是任何密閉空間之中，民眾又沒有戴口罩防護，就容易造成擴大傳染。

病毒演化逐步強勢，民眾的防範措施也應與日俱進，政府更應謹慎監控疫情，以免釀成大患。（作者為消防署危害性化學品災害搶救諮詢專家）

(中國時報)