年年搶轎 混戰何時了

大甲媽祖鑾轎14日下午3點多沿台1線大度橋進入彰化縣，由彰化縣長魏明谷（上圖第二排中）、彰化市長邱建富（上圖前排左一）率隊接駕，現場幾乎擠爆，寸步難行。大批信眾爭相跪拜「鑽轎底」（下圖），人龍長達數百公尺。（謝瓊雲攝）

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中國時報
／綜合報導

大甲媽遶境行之百年，每每進彰化市就搶成一團，學者認為是彰化媽祖信仰沒落造成移情作用，也有人認為彰化人就是熱情愛熱鬧，難免擦槍走火。但引爆衝突不僅讓警方傷透腦筋，更讓外界看笑話，納悶難道非得搶轎不可嗎？

600警力護轎防範

大甲媽進入彰化境內，彰化縣警局就神經繃緊，派600名警力部署在民生地下道兩端全力護轎，嚴防媽祖鑾轎遭地方角頭宮廟搶轎，引發激烈衝突。

「宗教，就跟政治一樣，要有人、有神，就會興盛。」已接任彰化市永和堂主委19年的李武雄，曾任4屆市民代表，他認為，搶轎是地方角頭宮廟趁機展「氣勢」，比拚一下誰排場、陣仗大，也藉機宣示地盤主權，攸關面子，自然只能搶贏、不能搶輸。

李武雄說，彰化媽祖因南瑤宮被收歸公有，一度沒落，40年來大甲媽起而代之，漸成彰化人信仰，加上1980年代幾個民代首度開例直接帶人搶走鑾轎，從此成慣例，但近20年來警方全程緊盯護轎，要搶轎已很困難，僅能爭相搶抬一下轎。

彰化縣刑大副大隊長林世明指出，角頭為撂人撐場面，常會製作發放500件衣帽擺出陣仗，地盤間壁壘分明，加上外地青年也聚集想接駕，「這我們地盤你們憑什麼？」人多相互推擠，場面就迅速演變成全武行。

竟成角頭宣示地盤

學者林茂賢強調，俗諺「大媽愛吃雞、二媽愛冤家、三媽愛潦溪」，都明白指彰化人愛搶轎、吵架，可見地方搶轎陋習行之有年；不像白沙屯媽祖沒有路線，一切由神明意志主導，彰化人喜歡大甲媽進庄頭遶遶、護佑地方平安的美意，早變質為角頭變相宣示地盤主權的象徵。

林茂賢說，白沙屯媽祖可以接受陌生人幫香燈腳抬轎，但絕不可能接受搶轎，且「愈要來搶愈不可能去」，因此彰化人搶抬轎、擋駕延遲鑾轎行程，形同「挾持」媽祖的無禮行為，是冒犯了媽祖？還是搶到了福氣平安？值得信眾與角頭們深思。

(中國時報)

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