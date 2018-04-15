上萬信眾湧入 彰化如不夜城

2018年04月15日 01:10 中國時報 謝瓊雲 、 林欣儀 、 盧金足 ／綜合報導 ／綜合報導

大甲媽祖遶境進香14日下午從台中市進入彰化縣內，媽祖鑾轎由大甲鎮瀾宮董事長顏清標等扶轎下緩步近入彰化縣，由彰化縣長魏明谷、彰化市長邱建富率隊接駕，中山路上湧入上萬信眾，媽祖鑾轎今天凌晨幾乎寸步難行的通過民生地下道；15日清晨從南瑤宮起駕後，從中山路往南趕路，晚間將駐駕雲林縣西螺福興宮。

大甲媽祖9天8夜遶境活動13日晚間展開後，鎮瀾宮特別舉辦一日體驗「斗笠趴」，14日上午10點鐘不到，大批戴著斗笠的信眾擠滿大肚火車站，其中蔡小姐從台南來參加，前年因發生重大車禍，導致雙腿骨折且韌帶斷4根，在加護病房時特別向媽祖祈求，去年首度參加遶境，沒想到能靠雙腿走完全程。

大甲媽祖鑾轎原訂14日下午2點，經大度橋進入彰化市區，但因台中市大肚區信眾太熱情，延至下午3時10分才上橋，近3點半才由魏明谷、邱建富接駕進入彰化市庄頭遶境。

沿途等著「鑽轎底」的人龍綿延數百公尺，媽祖鑾轎前進速度非常緩慢，晚間8點仍未進入市區，15日凌晨通過民生地下道後，直至清晨才抵南瑤宮駐駕，清晨就匆匆起駕。

魏明谷表示，大甲媽遶境是世界三大宗教盛事，彰化鄉親都很熱誠地迎接大甲媽，他除誠心祈求護佑縣民安和樂利，國泰民安，風調雨順，也呼籲鄉親好朋友，減碳愛地球，自昨晚10時至今天清晨6點期間不放鞭炮、煙火，以免影響民眾安寧。

大甲媽清晨短暫停留南瑤宮後，隨即起駕，從台1線中山路繼續往南前行，經花壇鄉、大村鄉、員林市、永靖鄉、田尾鄉、北斗鎮，預計傍晚從溪州鄉過西螺大橋進入雲林縣。

(中國時報)