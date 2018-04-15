萬芳「太爽」登台落淚

2018年04月15日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

萬芳昨一出場就落淚。（盧禕祺攝）

萬芳（左）演唱會請到李英宏同場飆歌。（盧禕祺攝）

萬芳出道28年，14日首度在台北小巨蛋開唱，開場她穿上一襲白色洋裝，赤腳從舞台升起，一登台看到歌迷揮舞萬支彩虹螢光棒，她就忍不住哭到淚流滿面，最後她哽咽輕聲吟唱〈時間仍然繼續再走〉，現場氣氛感人。

隨後萬芳收好情緒，找來4歲的網紅小女孩「胖球」現身打鼓，搭配北士商75人樂儀旗隊磅礡助陣，萬芳換上帥氣的紅色軍裝紗裙，獻唱〈孩子氣〉、〈四季〉等曲，看到台下人潮，她開心道謝：「謝謝你們讓我感受秒殺的滋味，真的是太爽了！」

黃韻玲當伴奏

萬芳此次砸下2000萬元製作演唱會，打造360度的大型旋轉舞台，搭配3個升降台，及樹枝狀的延伸舞台，昨1.1萬張門票完售，賺進3000萬。除經典歌〈新不了情〉、〈割愛〉等，演唱會6個單元中的一個是她曾唱過的戲劇歌曲，包括〈碧海情天〉、〈猜心〉等全都唱一輪；演唱〈誰〉時，她和創作人、已逝的好友Koumis蓓麗隔空對唱，讓她再度紅了眼眶。

李英宏昨晚現身與萬芳對唱合作的電影歌曲〈愛上你〉，及經典歌〈愛情限時批〉；好友黃韻玲也來助陣，除替她當鋼琴伴奏，還合唱〈自己照顧自己〉；最後萬芳換上氣質白紗，以安可曲〈半袖〉、〈溫哥華悲傷一號〉為演唱會畫下完美句點。

(中國時報)