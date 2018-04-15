《獨帆之聲》解開海上謎團

柯林佛斯飾演賭上所有身家的傳奇航海家。 （采昌提供）

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中國時報
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柯林佛斯（Colin Firth）挑戰航行世界，在《獨帆之聲》飾演傳奇水手「唐諾克羅赫斯特」（Donald Crowhurst）。他自招沒有航海經驗，只有8歲那年曾跟著叔叔一起上船，他說：「叔叔跟唐諾是同一代的人，他知道唐諾的故事。」

他為此學習如何航海，「我為這部電影做了很多基本功課，雖然有點倉促，但學了很多專業用語跟規則。」除了拍片時的密集練習，他也在休息時候獨自開小船去柬埔寨海岸外的一個小島嶼度假，「我很喜歡那種一個人，在小船上，熟悉著風向。但喜歡歸喜歡，我想我不會真的跑去當船員！」

當演員不論斷角色

唐諾的故事當時在英國掀起不小輿論，柯林佛斯認為，如同唐諾當時的競爭對手「羅賓克諾斯約翰斯頓」所言，如果沒有親身體驗過唐諾的孤獨，任何人都沒有立場去評斷這件事。他藉由錄音帶聽到唐諾口述，也讀了許多資料，認為演員對角色不該持有任何評斷，「我們的工作不是論斷，身為一名演員，要做的是保有角色的邏輯與合理性。」

劇情描述1968年，英國《週日泰晤士報》舉辦一場環行世界的獨帆大賽，唐諾（柯林佛斯飾演）打算參加這場備受矚目的競賽，成為史上第一位完全不靠岸、獨自航行環繞世界的人，就在家人歡天喜地準備迎接他凱旋歸來時，竟傳來他消失在茫茫大海中的噩耗。究竟這場航行背後有著什麼樣的殘酷真相？電影20日在台上映。

(中國時報)

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