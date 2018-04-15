蓮華誕5亮點 素還真埋彩蛋

2018年04月15日 01:10 中國時報 李承陽 報導

蓮華誕活動有安排大彩蛋，粉絲們千萬不能錯過。圖片提供霹靂國際多媒體

悠揚的音調、琅琅的詩號，述說著清香白蓮的胸懷，更道盡了30年來的還真之志。1988年，清香白蓮的現身，揭開了這一段屬於粉絲的霹靂歲月。2018年，清香白蓮的歷練，延續這一段屬於還真的美好意念。

在這珍貴獨特的2018年，霹靂精心籌備，粉絲千呼萬喚，今年第一場30還真慶典活動「蓮華誕」，將祭出5大不可錯過的亮點，1是霹靂內台戲重現江湖，八音才子親身掠陣；2是首次挑戰金氏世界紀錄，邀粉絲共度霹靂盛事；第3當然是經典角色素還真慶生會，現場更精心準備近距離互動時間；4則有全新造型素還真首次登場，有粉絲絕對料想不到的清香白蓮；最後還有大彩蛋，「還真計畫」隆重發表，由素還真親自宣布神祕內容。

兩岸同步登場

蓮華誕將在29日分別於「台北」和「烏鎮」兩岸同步登場，而台北場於華山文創Legacy傳音樂展演空間舉行，參與方式可透過網路報名，請粉絲至官網填寫問卷內容，按「送出」後，接著進入報名系統，填寫個人基本資料，主辦單位將從所有報名者中，抽出獲得參與台北場珍貴席次的幸運兒，報名期限即日起至18日止，23日公布抽選名單。

現場也會開放限量名額的粉絲排隊入場，詳細現場排隊方式與說明將後續公告於蓮華誕活動官網。想一睹素還真全新造型首次亮相，揭曉壓軸「還真計畫」，千萬別錯過30還真慶典「蓮華誕」。

(中國時報)