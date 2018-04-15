大甲媽祖遶境 台灣之星應援

2018年04月15日 01:10 中國時報 陳大任 報導

台灣之星提供五星級在地服務，奉茶、手機清潔、充電，全方位體貼信眾。（台灣之星提供）

媽祖發財金經大甲鎮瀾宮香爐過火加持，保佑財源廣進。（台灣之星提供）

台灣之星「大甲媽祖祈福發財金」贈送門市資訊

一年一度大甲媽祖遶境於日前（13日）起駕，不僅是台灣宗教文化一大盛事，吸引全台超過百萬人共襄盛舉，更被譽為台灣人一生一定要做的三件事之一。台灣之星力挺在地文化，繼年初響應「2018台灣燈會」，今年再度參與大甲媽祖遶境，跳脫以往傳統形式，結合實體門市及數位社群，挑戰最創新、最暖心的應援行動。

台灣之星表示，隨著數位化浪潮來襲，大甲媽祖遶境更從地域性的信仰活動走向國際，躍升為全球三大宗教活動之一。台灣之星不斷顛覆規則、翻玩經典，以實際行動支持在地文化推廣，為「媽祖」增添新潮力。

沿途門市免費充電清手機

今年大甲媽祖遶境以「付出」為主題，為體恤民眾遶境辛勞，台灣之星榮獲大甲鎮瀾宮指定為「官方應援補給站」，提供五星級貼心服務，在9天8夜遶境期間，民眾沿途只要看到台灣之星門市，都歡迎入內接受奉茶款待，另提供免費手機清潔、充電服務，讓信徒體力、電力充飽再出發，元氣滿滿伴媽祖遶境祈福。

官方臉書與IG可玩互動

另外，不必人擠人求借發財金，即日起只要到台灣之星中部的指定直營及加盟門市（苗栗、台中、彰化、南投、嘉義、雲林），新申辦、攜碼、續約等電信資費專案，不限資費門檻即可獲贈一組正港「大甲鎮瀾宮」過火加持的媽祖發財金，擁有錢母才能輕鬆錢滾錢、發大財。「家族省」只要288元即可享4G上網吃到飽，申辦全網公測體驗卡也可獲贈發財金，數量有限送完為止。

台灣之星臉書官方粉絲團及Instagram官方帳號也推出一系列好玩又趣味的應景互動活動，讓網友不僅能深度了解媽祖文化，協助傳送這場充滿台灣生命力的文化盛會，不必親自到現場，就可體驗遶境的歡樂氣氛，還有機會獲得限量媽祖發財金。民眾可持續關注台灣之星臉書官方粉絲團：https://www.facebook.com/tstartel/及Instagram官方帳號：https://www.instagram.com/tstar.tel。

(中國時報)