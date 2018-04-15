2018年04月15日 01:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市外媽祖廟長和宮為新竹地區最富盛名、香火鼎盛的媽祖廟之一，長期關注與協助市政，新竹市消防局為提升民眾居家安全執行的「4年6萬顆」推廣住警器專案，長和宮就立即主動捐贈，讓媽祖的庇佑廣布全市。

消防局長李世恭表示，新竹市府2017年投入1萬5000個住警器推廣，並首次開放民眾到消防分隊領取後返家自行安裝，1戶免費補助1個，希望2020年達到全市安裝率100％目標，讓居家安全防護更全面，打造平安幸福城市，也感謝長和宮長期鼎力捐助。

市長林智堅指出，在第一時間提醒市民火災時盡早應變逃生的住警器，是重要消防設備，新竹市5層樓以下住宅約6萬戶，迄今安裝比例約3成，2017年再投入1萬5000個，2018年可達到5成安裝率，市府感謝長和宮協助推廣。

消防局指出，林智堅上任後已編列1585萬元添購救災裝備，將262名消防人力增至306人，2017年也首度編列1500萬元汰換後勤車輛，讓消防員執行住警器安裝更方便安全，激勵打火弟兄士氣，並藉由增強消防戰力及推廣住警器，打造新竹市成為安全宜居幸福城市。

長和宮建於1742年，為國家第3級古蹟，廟中供奉媽祖為湄洲天后宮祖廟分靈，相傳媽祖髮髻上的真髮為林默娘所留下。當年媽祖來台時所坐神轎、香條板等文物，現都保存在長和宮。

長和宮指出，廟方創建後曾多次前往大陸祖廟、湄洲天后宮謁祖進香，先民每3年定期前往湄洲祖廟進香，當時乘船由南寮港出發直航湄洲島，但此常例在大陸淪陷後中止，兩岸阻隔多年後，主委楊金土再續先人遺風，1989年起再次組團啟程前往湄洲祖廟進香，之後多次謁祖，每次參與信徒人數均多達近200人。

團員年齡雖有高齡90歲者，但全團信徒不畏艱難，恭請鎮殿巨尊媽祖金身隨同進香隊伍，一路由台灣經香港、廈門轉抵湄洲天后宮，2014年第5度前往時，更首次突破兩岸禁忌，由鎮殿巨尊湄洲正三媽乘坐藝閣車，搭乘海峽號客輪由南寮漁港直航大陸平潭、湄洲祖廟，首開台灣車輛在大陸行駛首例，展開浩蕩而緊湊的大陸進香之旅。

(中國時報)