長和宮巡禮 品百年美食老味道

2018年04月15日 01:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

長期支持新竹市消防局協助救災的新竹長和宮，除了每3年1次的大陸湄洲天后宮謁祖進香盛會為最大活動外，1年之中也有定期廟會慶典，相當熱鬧，加上周邊是竹塹城開城最早的古市街，沿路有許多古蹟建築及美食，搭配廟會是相當不錯的旅遊與進香行程。 長和宮座落於新竹市舊城區「老街」北門街最熱鬧地段，是竹市最早發展的商業街，沿街可體會舊城風情，看最美麗老街屋「周益記」的巴洛克式風格拱型門窗，更可遍嘗有百年歷史的北門炸粿、禾日香滷肉飯、鴨肉許等在地小吃。

人文之旅就由外媽祖廟「長和宮」開始，體驗百年求藥籤文化，接著步入「北門老街」，這裡早年是新竹往台北艋舺官道，還保留許多老建築。最經典是1926年落成的「周益記」，立面保有仿巴洛克風格的建築，十分有味道。

而長和宮的年度廟會慶典包括農曆正月初九的安奉太歲，每逢新春過年時，為了祈求好運當頭，信士莫不於當日前來拜太歲星君及參與「祭改」，把廟宇內外擠的水洩不通，熱鬧非凡。

農曆三月廿三天上聖母聖誕更是年度的重大祭典，每逢媽祖聖壽，十方信徒朝謁不絕，在廟方主祭的祝壽盛典上，與祭的善男信女懷著虔誠之情，捻香上祈神明。

農曆七月廿三慶讚中元（眾街普）；農曆九月初九天上聖母飛昇成道紀念日則為重陽佳節，是媽祖飛昇成道紀念日，長和宮亦本叩謝神恩之心，恭行慶祝祭典，並謹記媽祖濟世度人的慈愛精神，恪行宗教之聖責大任。農曆十月初十則是水仙尊王聖誕。

(中國時報)