苗栗天后宮 庇佑鄉里香火旺

2018年04月15日 01:10 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

苗栗縣長徐耀昌（右二）與天后宮主委林岳爐（左），合力為媽祖婆抬轎。（陳慶居翻攝）

苗栗市天后宮已有202年悠久歷史，地方客家鄉親習慣稱呼天上聖母為「媽ㄟ婆」，是苗栗地區信奉媽祖婆香火最鼎盛的媽祖宮。天后宮位在南苗鬧區中正路上，祀奉的主神為天上聖母娘娘、註生娘娘，福德正神、觀世音菩薩、地藏王菩薩、目腱蓮菩薩及聖父、聖母等。

天后宮主任委員林岳爐表示，天后宮沿革要追溯到清嘉慶16年（西元1811年），街民林璇磯、江株雲、何肇谷等人為感念祖先來台時，獲媽祖庇佑能一帆風順平安抵台，在苗栗郡及大湖郡集資2000大圓發起建廟，延聘大陸名匠來台建造，嘉慶21年西元（1816年）起基磉，翌年十月竣工，由江株雲到大陸迎駕奉祀。

後因廟體陳舊剝蝕，清光緒11年（西元1885年）經善心信眾登高一呼，劉獻庭夫人朱氏捐280大圓集資重修，歷來又經過數次小修，尚能維持原狀。惟1935年中部大地震災情慘重，牆壁斷裂、兩廂前門倒塌，由時任街長的宇佐美信任命多位保正為管理人負責善後，接著進行大整修；1959年由助產士洪銀妹及信眾捐獻，重塑大媽祖金身。

再經數十年後，廟體木材梁柱腐蝕嚴重，廟貌破舊不堪，1992年時任主委的謝國翰提議，經信徒代表大會決議重建廟宇，擲筊選出多位地方仕紳為重建委員，並推選時任立法委員的徐成焜擔任重建委員會主任委員。

翌年的10月初五癸卯日卯時出火，諸神明暫時移至廟前廣場臨時矮屋，午時興工拆除，17日乙丑日子時動工開始建廟，至1995年9月16日癸卯日卯時入廟登位，至此天后宮宏規大備，廟貌莊嚴，神恩庇佑鄉里，信眾日增。

新建的天后宮占地380坪，廟高21.8公尺，主建築為地下1樓、地上3樓挑高，1樓作為信眾休閒聚會場所，2樓正殿供奉天上聖母，左次間供奉註生娘娘，右次間供奉福德正神，2樓露台設金爐亭。3樓正殿供奉觀世音菩薩，左、右次間分別為地藏王菩薩與目腱連菩薩；左側廂房供奉聖父、聖母，及1959年重建前祀奉的大媽祖金身。

(中國時報)