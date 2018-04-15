以米代金 屏縣環保祭祀助弱勢

2018年04月15日 01:10 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

近來空汙問題成為顯學，傳統祭祀活動中燒香、大量焚燒紙錢造成的空氣汙染，讓大家開始正視問題嚴重性，屏東縣政府在9年前便走訪縣內超過1300間宮廟，推廣「香爐減量」、「以米代金」獲得極佳回響，不僅提升空氣品質，也兼具環保與公益。

屏縣府民政處指出，為改善空氣品質，透過廟宇一爐一香的觀念推廣，已廣為民眾接受，另外「以米代金」是經過文創設計真空包裝成精美的「平安發財米」，提供香客代替金紙，自用或捐贈給弱勢團體，一樣達到祈求平安兼做環保，並朝向「環保寺廟」的目標邁進。

縣府去年持續與縣內10間大型宮廟寺院合作試辦，並在今年選出多家優質環保廟宇，其中位於東港的朝隆宮，香爐由6座減為3座，香支由6支減為3支。廟方表示，去年配合縣府以米代金活動，希望能夠把口號化成行動，從自身做起，為台灣空氣品質盡一點心力。

除此之外，屏縣府持續發起「宗教廟會活動優質化宣導」活動，除落實執行消防、環境汙染及交通路權安全等法令規定外，更希望藉由宗教團體自律，逐步減少爆竹煙火施放數量，進而邁入環保寺廟理想目標，扭轉傳統廟會活動給人喧鬧混亂與製造汙染的印象。

民政處強調，藉由每年召開的宗教聯合祈福會籌備會議中，建議各宗教團體應依據屏東縣廟宇活動研擬行政管制措施，並組成了「聯合宣導小組」，也在獲悉廟宇活動前寄發優質廟會活動宣導摺頁，並針對大型廟會實施「事前宣導」、充分溝通，推廣廟宇不擾民政策。

民政處表示，屏縣宗教團體辦理廟會活動應配合事項包括，若活動需施放爆竹煙火時，確實做好防護設施，以確保參與民眾及公共安全；如施放高空煙火，應於施放前5日提出申請，施放一般爆竹煙火，應選用消防署認可的合法爆竹，施放時應於周遭設立「嚴禁火源、保持安全距離」警告告示，晚上10點至隔日早上7點不得施放爆竹煙火及使用擴音設備。

且必須及時清理垃圾及炮屑等，廟會遶境期間勿亂吐檳榔汁、亂丟菸蒂、棄置便當盒、飲料杯等，並注意避免影響交通，廟會活動使用道路應於5日前先向警察局提出申請，並確實遵守相關法令規定。

(中國時報)