SUQQU照亮媽媽青春樣

2018年04月15日 01:10 中國時報 報導王儒哲

SUQQU晶采淨妍新品組。圖片提供佳麗寶

SUQQU在台灣已是百貨專櫃的明星品牌，2018年母親節將推出保養、底妝、彩妝優值組合，皆強調幫肌膚達到光澤且穩定，用最優惠組合一次達標，主動幫肌膚「自動聚光」，不用飛日本，也能享受超優質的SUQQU明星組合。

2016年4月發售的「SUQQU水感高效防護菁華」以肌膚的「輕珠寶」概念打造無負擔的質感肌膚，母親節檔期特別推出數量限定「SUQQU水感高效防護菁華 限定加大版」，其輕盈的質地與創造出的光澤美肌感完美融於肌膚，上妝同時降低肌膚負擔，打造健康肌質顯露的光澤感，讓防曬無負擔。

今年4月在台上市的「SUQQU晶采淨妍粉底液」，誓言要成為今年春夏女性人人必備的高機能粉底液，訴求快速延展、輕薄、無縫、遮瑕、高光等優點，讓各膚質女性在悶熱季節都能輕鬆駕馭的一款高CP值粉底液。首次加入母親節檔期，非常推薦「晶采淨妍新品組」，有晶采淨妍粉底液﹑晶采淨妍粧前乳﹑晶采絲柔蜜粉，享受名媛般的上質裸妝。

保養步驟組熱賣

佳麗寶Impress系列同樣推出各種保養步驟的組合，每年母親節檔期都是大熱賣商品，主打Impress潤膚露‧經典活顏保溼組，買Impress潤膚露150ml，就送Impress潤膚露40ml及Impress潤膚乳40ml。

Impress潤膚乳‧潤澤保溼修護組則是買Impress潤膚乳100ml就送Impress潤膚露25ml、Impress潤膚乳25ml、Impress完美極致霜5g、Impress 3D立體極致修護膜1包；在母親節檔期首11日期間，單次購買「Impress潤膚露組＋Impress潤膚乳組，合計8100元」，即加贈「agnes b.品牌經典木柄直傘」1支（每人限贈1支，送完為止）。

(中國時報)