Porsche Cayenne部部吸睛

2018年04月15日 01:10 中國時報 報導郭隆富

全新世代Porsche Cayenne豪華性能SUV已磅礡登場，搭載新世代動力科技與底盤系統，並配備先進科技操作介面，成功將跑車性能與舒適駕馭推向嶄新境界。為歡慶Porsche Cayenne正式上市，台灣保時捷於台北花博公園爭豔館舉辦盛大發表會，現場逾700位媒體貴賓與車迷朋友親臨，完整感受全新世代Porsche Cayenne的卓越產品實力。

即日起，這部備受國內層峰買家與企業主管菁英客群所期待的新世代LSUV力作，率先推出Cayenne與Cayenne S兩款車型，至於頂級Turbo高性能版車型預計在2018下半年抵台，敬邀全台車迷拭目以待。

全新Cayenne外觀設計源自911的跑車基因，一如所有Porsche車款不變的堅持，前葉子板以高於引擎蓋的運動化設計，傳承Porsche品牌不容錯認的家族特徵。從車頭低扁的氣壩造型開始，通過LED頭燈往後延伸的Flying line，清楚地勾勒出4個外擴而飽滿的輪拱，搭配更低的車頂線條和車窗比例，為全新Cayenne投射出更流線且更修長的輪廓。

而車尾造型也承襲新世代保時捷家族的設計語言，透過橫跨車尾兩端的尾燈設計，營造出更寬更低的視覺張力，搶眼的LED後尾燈組則在中央位置，嵌上獨幟一格的「PORSCHE」3D立體字樣，強調全新Cayenne的純正跑車血統。

(中國時報)