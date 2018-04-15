張瑞哲誕生網紅夢工廠

2018年04月15日 01:10 中國時報 撰文魏伶芳（《Girl愛女生》主編） 採訪溫筱鴻（台灣服飾設計師協會執行長）

張瑞哲與LUVE創作者們合照。（樂時尚提供）

張瑞哲認為現在的創作者所產出的影片與音樂，都不輸給演藝公司包裝後的明星。（樂時尚提供）

LUVE泰國執行長周順成（左起）、LUVE台灣執行長張瑞哲、WebTVAsia台灣執行長陳威全、WebTVAsia集團總裁張捷惟、WebTVAsia集團營運長陳俊文。（樂時尚提供）

LUVE泰國執行長周順成（左起）、WebTVAsia集團營運長陳俊文、WebTVAsia集團總裁張捷惟、WebTVAsia台灣執行長陳威全、LUVE台灣執行長張瑞哲。（樂時尚提供）

（樂時尚提供）

一個曾經讓我們熟悉的名字「張瑞哲」（Tony），過去是知名歌手，但現在的他是好幾間新創公司CEO與高階經理人。

離開演藝圈許久的Tony卸下演藝圈的鎂光燈聚焦後，在人生的道路上找尋到另一個精采的世界，現在的Tony是知名的馬來西亞WebTVAsia聯播網台灣區營運長及香港執行長與「LUVE」App原創影音平台台灣區執行長，Tony將自己曾是歌手與創作者的身分，透過「LUVE」App將帶領台灣有夢想的創作者，共同打造一個實現創作的夢想平台。

辦公室新穎有活力

「LUVE」App的取名非常的特別，是取自「LOVE」+「YOU」之意，代表愛「LOVE」裡不能沒有你（U）的意思，回顧我在參與「LUVE」App上市記者會時，讓我記憶猶新的是，現場充滿了感染力強大的年輕活力氛圍，在活動開始之前，坐在一旁默默等待的同時，我發現Tony除了忙裡忙外籌備，他轉身與幾位夥伴在舞台下圍起圈來開始了禱告，祈禱這整場活動順利圓滿，畫面讓人感到溫馨，信仰對於Tony來說是心靈的力量，在活動的後半段讓人驚豔的是那一首〈LUVE〉原創主題曲大合唱，音律動感輕快歌詞中充滿了愛，前段開唱由Tony老婆黃美珍（原神木與瞳歌手）獻聲後，帶領與創作者們一一上台互動合唱，讓我見識到年輕創作者們非常棒的演出，「LUVE」App原創影音平台的上線，相信一定會為台灣帶來不一樣的媒體新勢力。

踏進「LUVE」辦公室的第一印象真的很不一樣，大門口「LUVE」LOGO是使用粉色系霓虹燈拼出，員工休息室裡有大大的吧台與餐桌椅，一旁的休息區使用懶骨頭沙發搭配整排的電視牆，讓員工們休息之時可以在這聚會或是打電玩使用，而會議室和攝影棚內的桌子，使用的是創作者的大頭照，拼貼出的棋盤圖樣，讓人感受到年輕人的創意設計裝潢風格。

30歲時的Tony就離開了演藝圈，開始了創業人生，不到35歲，就賺到人生的第一桶金，中間經營與投資過許多生意有成功也有失敗，以往經營事業時Tony對生意上都是有充分的把握，了解熟悉整個市場環境後才會去經營，主控權幾乎都掌握在手，面試的員工都是由他來主導工作方向，但現在「LUVE」公司裡卻反過來，他放下姿態重新學習，在這些80後、90後的員工身上向他們學習，因為他們懂得許多他不了解的網路世界。

「LUVE」公司的員工平均年齡25～30歲，每一位員工在面試時，Tony一定會希望他們擁有自己不懂的技能，這樣才可以認識到更多的事物，Tony笑說自己在家裡和9歲兒子一起在看球賽節目同時，就發現兒子手上的手機播放視頻節目，想要不與孩子脫節，有時候也是靠和同事們聊天，去發掘時下最新流行的話題，才能和自己的兒子沒有代溝，在工作裡找到年輕與活力，這是和以往公司裡的工作氛圍非常不一樣之處。

Tony在辦公室裡很少會待在自己的座位上，辦公室的每個角落隨時都可以辦公，有時會在餐廳裡找到他，有時會在休息室的沙發上找到他，同事們之間在辦公室裡也常嘻笑打鬧的聊天，這樣的互動關係激發他們更多的創意，這就是新媒體產業非常有趣的地方。

網紅創意不輸明星

Tony說其實自己能跨入「LUVE」App原創影音平台和WebTVAsia這樣的新媒體產業，都是好友陳威全（WebTVAsia台灣執行長）邀請了他好多次，才願意共同參與經營的。Tony曾經是藝人，談起現在的創作者與明星的不同差別，他說明星是靠一群團隊從造型、妝髮、企畫…經過設計企畫包裝後，打造出的偶像明星，但現在的創作者一人兼任導演、編劇、演員、製片、配樂、後製、攝影、行銷、業務、小編、美編，都是靠自己完成全部的創作，他們各個充滿了非常有創意的想法，每一位創作出的影片與音樂都不輸給演藝公司包裝後的明星，所以能夠讓這些創作者的作品，不只受到台灣人的注視，將他們推向國際舞台，就是「LUVE」未來希望能幫助創作們實現夢想的重要課題。

現在的年輕人幾乎人人有Facebook帳號，多少也會訂閱喜歡的YouTube頻道，但Tony笑說，在踏入新媒體行業以前，有Facebook帳號但卻很少使用與經營，也沒訂閱過YouTube頻道，甚至在2015年時因為工作關係，接到電話任務需要找谷阿莫出席活動，在電話裡談論了許久需要執行的事物，但掛了電話後卻一頭霧水，還問了同事，到底誰是谷阿莫？

經過這幾年在新媒體的世界裡工作，他也不斷的學習，到後接觸許多的不同的創作者，發掘到台灣真的有需多十八般武藝、有才華充滿夢想的年輕人，在網路生態不斷變化的世界裡，有這崛起的一股新力量，他希望「LUVE」能成為幫助這些台灣的創作者，實現創作的夢想平台。

App可集點換獎品

「LUVE」App期待串連各地創作者、觀眾、第三方合作品牌商的願景，「LUVE」App目前推出的原創內容橫跨八大類別，包含：綜藝娛樂、時尚美妝、音樂創作、公益關懷、原創戲劇、生活親子、運動健身以及美食旅遊。首波合作網紅包含聖結石（作品：《愛情廢言》）；全新型態的網路綜藝節目《驚喜委託所》；羅文裕和王宏恩兩位金曲歌王主持的《網羅大明星》；這群人的《我家北鼻最棒了！》；Gino脖子搭配SpeXial明杰主演的《半熟少年》，Judy&wind主持的全新時尚美妝新節目《啾愛跟風溡。

但談到這些創作者皆有經營YouTube、Facebook，讓作品透過這些主流平台曝光，LUVE要如何圈住觀眾？Tony在平台上約有3成的內容，都是「LUVE」App獨家播映，以往傳統的社群媒體互動都是透過留言、分享、關注，讓創作者獲得獎勵的機制，但在「LUVE」App獨有的觀眾Rewarding（獎勵）機制，在「LUVE」App觀看影片時，可以得到分數，累積一定程度後可兌現獎品，甚至可以結合O2O機制，將線上粉絲觀眾，帶到線下實體去看創作者的演唱會、實體演出…，而品牌廠商除了在裡面能夠有效推播廣告外，也能使用互動式的問券，將想要傳遞的品牌或商品加深印象在受眾者上，「LUVE」App以「新型態內容」搶占OTT市場。

(中國時報)