考前衝刺 大量寫題再訂正

2018年04月15日 01:10 中國時報 報導周長泰

107年國中教育會考將訂於5月19、20日舉行，雖然今年報名總人數為23萬394人，較去年減少約1.3萬人，創歷史新低，但考生之間的競爭，並不會因此而消退。有多年輔導升學經驗的李旭文老師表示，會考考前衝刺要擬定一個考前讀書計畫，時間的分配則可依自己的強弱科目及各科強弱章節情況來調配。同學定了計畫，心中比較篤定，並可督促自己不能偷懶，努力執行，唯有切實執行，才能將讀書計畫發揮最大的功效！

李老師建議考生，會考倒數一個月，同學還沒寫過歷屆基測及會考試題，趕快去找來練習，從前一年的會考題目開始往前做，大量的寫。每回錯多少不是重點，但是一定要認真訂正。若是歷屆試題已做過，則是去買模擬試題題庫，大量的寫題目，然後訂正！解析看不懂，趕快去問，有問題要立刻解決。可多做一些新的模擬試題，練習面對新問題的解決能力，培養邁向A++的實力。若還有時間，整理之前幾年級至今的段考、複習考、模擬考……等考卷，將之前答錯的題目再練習一次，對檢視自己的學習漏洞與盲點，有相當大的作用。

澈底搞懂考題

另外，大量練習模擬試題及歷屆考題，考完後的檢討功夫，則至為重要。因剩時間不多，要每科慢慢讀的複習講義根本來不及，現在能做的是大量寫題目，讓題目幫你抓重點，找出自己哪邊還不懂。同學要找出自己犯錯的單元或題型，了解它的原理，把不懂的搞懂。大量刷題並檢討，猶如去醫院健康檢查，檢查自己哪的單元沒學好，哪些題型重複犯錯，同時又能增強自己面對考試的穩定度，這是最好的複習方式﹗同學請記得，一份考０分的考卷，澈底檢討搞懂後，實力就是100分﹗

做好時間管理

升學專家李旭文老師也提醒考生，同學在最後階段也要做好時間管理，「在學校上課時發呆、下課和同學聊明星八卦、滑手機line來line去、沒事就看電視、上網……」，這些都浪費了許多的時間，好好珍惜每一分每一秒，都可以讓你念很多書。再來，選對讀書環境，同學之間的共同努力，班級的讀書氣氛與風氣，家長的鼓勵與諒解，都是很重要的。最後衝刺，也別忘了，維持生活作息的正常、健康營養的飲食、規律的運動及適度的休息。

選對讀書環境

最後，李旭文老師特別指出，同學需有正向的心理建設，不該患得患失。沒有一個考生，在進入考場前一刻，是真的百分之百準備完畢的，同學心想「我念的都會考出來，我沒念的試卷都不會出」，只要有信心，會考多是考大重點，一步一腳印，一分耕耘一分收獲！

(中國時報)