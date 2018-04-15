2018年04月15日 01:10 中國時報 出題蘇偉老師（社會科名師）

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於北京時間2011年9月29日21時升空的天宮一號，終於在2016年3月16日終止資訊服務，實際在軌時間4年半，並在2018年4月2日8時於大氣層中燒毀，墜落南太平洋，完美謝幕。

天宮一號是中華人民共和國發射的一項實驗性軌道飛行器，主要任務是進行太空交會對接與太空實驗。繞行軌道最高點距離地表311.4公里，軌道最低點則在297.3公里處。平均高度約325.4公里。

作為中國第一個太空實驗室，天宮一號的質量較重，大約8.5公噸。以一個太空載具大約10％到40％的殘骸質量來計算，一般小型衛星這樣的質量不高，然而對天宮一號而言，未燃盡的殘骸質量，則可能會達到1公噸至3.5公噸之間。而這些包含化學物質的碎片墜落至地表，可能導致頭暈、噁心想吐、肺水腫，甚至致癌，也會造成環境汙染。

天宮一號使用期限原本設定不超過2013年，但中國決定將它的壽命延長幾年。2016年，天宮一號歷史任務已完成，並終止了數據連接，飛行器將進入地球大氣層燒毀。自此之後天宮一號飛行軌道逐步衰減、降低，最終將不受控制地重返大氣層，2018年4月2日8時再度進入大氣層，絕大部分的器件在大氣層中燒蝕銷毀後，落區位於南太平洋中部區域，殘骸散布範圍約為1000公里，結束了為時7年的太空任務。

1.其實軌道高度在500公里以下的航天飛行器都會墜落地球。因為大氣層的上限高度在太陽風的吹動下會瞬間上升到500公里以上，使得飛行器每天以幾十米甚至到上百米的速率下沉。那為何許多航空器都選擇運行在距離地面500～350公里軌道呢？(A)大氣溫度偏低避免過熱(B)磁層與范艾倫帶的屏蔽(C)電離作用最為微弱(D)避免地心引力的影響

2.天宮一號所落入的南太平洋地區被稱為航天器的墳場。除了因為這裡遠離大陸，避免航天器遺骸掉落造成傷亡，考量到這裡大氣與海洋系統的環境，下列何者敘述正確。(A)透過溫鹽環流，有效稀釋污染物質(B)遠離洋流系統，生物數量少，避免生態危害(C)海洋高壓籠罩，降低污染擴散(D)強烈西風噴流有利於殘骸傳遞

3.關於大氣層的敘述下列何者錯誤？(A)整個大氣層隨著高度上升而溫度越低(B)對流層的厚度在赤道比南北極還厚(C)平流層溫度上熱下冷，大氣稀薄，水平流動快(D)豪雨或颱風等現象在對流層發生機率最高

4.若今天中國計畫要再設計一個可服役更久的人造衛星，其肯定需要裝載更多的燃料及裝備。假設新的人造衛星質量為1萬7千公斤，則想要送上與天宮一號距離地表相同高度的軌道繞行，衛星的速度為天宮一號速度的幾倍（設天宮一號繞行地球的速度為V）？(A)4V (B)2V (C)V (D)1/2V

答案：1.(B)2(B).3(A).4.(C)

(中國時報)