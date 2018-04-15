2018年04月15日 01:10 中國時報 報導林倞煌

陶藝家章格銘評論自己是個喜歡動手做東西的創作者。他認為用畫筆在媒材上塗抹的間接方式，不如直接用手碰觸媒材來得更迷人，他也曾說過自己年輕的人生都消耗在失敗之中。把藝術家本身坦率、直接的個性表露無遺，或許就是這種特立獨行、敢於接受失敗的精神，讓章格銘就像海棉一樣，不停吸收養分，大膽創作出極富東方哲學趣味的「開片青磁」，加上創意十足的以龍柏與金屬銲接把手，藝術性與實用性兼具，打開國際市場，獲得頗高的評價。

所謂磁器「開片」，就是裂釉現象，藉由釉彩與陶土的膨脹係數不同，產生裂紋，每件作品都不相同，各有不同風味。然而，「開片青磁」卻是章格銘經過幾番挫折才能有此成果。他不知丟棄過多少失敗作品、瓦斯窯引發鄰居抱怨抗議、邊打零工邊埋首創作，曾經靠著月入3K過日子，幸好有當時女友也就是現在的章太太互相鼓勵打氣，終於做出了「讓人一看到作品，就聯想到章格銘」的成品，但他也花費了近20年的時間，從初闖陶藝世界的年輕小伙子，轉變成大開大闔、自創品牌的青年藝術家，其間辛酸實在不是外人所能體會。

打造阿里荖藝術園區

除了投入陶藝創作，章格銘也在裝置藝術方面頗具造詣，位在金山區海岸山坡的「阿里荖藝術園區」，是章格銘夫妻改造廢棄校舍而成的藝術園區，有令人童心大發的漂流木迷宮、製陶工作室，可以看見章格銘的精心作品「銀蘆葦燈」、「開片青磁」代表作〈木柄蓋罐茶倉〉、各式茶具以及利用複合材料、五金等媒材所組合的裝置藝術作品，令人眼界大開。而章太太精心調製的茗茶及咖啡，更讓參觀者在憑窗望海之餘，同時滿足味覺與視覺的享受。

作品被仿造竟不以為忤

如今，章格銘早已在陶藝界占有一席之地，不僅建立品牌，也持續在工作室「迷工造物」裡一路創作不懈，培植後進，毫不藏私。對於精心作品被仿造了也不以為忤，因為他說這代表他的作品被認同，而「堅持」的精神是永遠模仿不來的。他希望未來能讓作品真正走進人們的生活，透過消費者「真正使用」他的作品，就如同他與使用者透過作品「對話」一樣，讓自己的心血達到最完美的境界。

(中國時報)