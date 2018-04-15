大專西畫徵件 首獎15萬元

2018年04月15日 01:10 中國時報 報導吳燈載

北台灣最具藝術風格與人文色彩的媽祖廟─台北市關渡宮，長期來對教育、文化藝術及慈善志業等著墨甚深，且因關渡宮建築本身就是集成各大匠師工藝的一件偉大藝術品，為宣達廟宇美學與現代結合，從教育發展並鼓勵青年從事藝術創作，以發掘台灣青年畢卡索，去年開始舉辦以大學生為主軸的美術比賽-「大專西畫新秀獎」。

去年的首屆新秀獎獲得近300幅作品參賽，於激烈的評比及討論中，選出新秀獎等14幅風格精彩、畫技精湛、充分表達出關渡宮的各種特點及人文風華的畫作。也從參賽的作品裡，看見同學創作充滿生命能量，突破傳統框架格局，大膽表現自我，顯示台灣總體藝術學習環境愈來愈好，青年畫家的質已有提升。

關渡宮董事長陳玉坤表示，對於推展全民美育活動及提升美術水準，關渡宮有著捨我其誰的使命感，他希望能透過西畫新秀獎活動共同為台灣藝術文化與教育盡一份心力。因此藉由去年首屆舉辦後的好評，今年繼續辦理第二屆大專西畫新秀獎，並將今年總獎金提高到40萬元，首獎獎學金15萬元，以獎勵及激發更多更優秀的青年畫家參與新秀獎徵選。本活動徵件截止日期至6月15日止，歡迎青年學子踴躍參加。報名內容請上http://reader.chinatimes.com

(中國時報)