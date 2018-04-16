達成「務實台獨」！賴揆提3面向6工作

2018年04月16日 04:10 中國時報 張理國 、 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

行政院長賴清德一再自稱是「務實台獨工作者」，昨日進一步解析，「務實」分3個面向，包括「台灣是主權獨立國家，不必另外宣布獨立；台灣前途只有台灣2300萬人能決定，其他人都不行；接任行政院長就是要率領行政團隊建設國家、壯大台灣，讓國人選擇台灣支持台灣」，這就是務實的地方，賴揆並提出6點工作方向，達成「務實台獨」的目標。

賴侃侃而談 府不予置評

賴清德昨上午在花蓮參訪時，雖是在茶敘中答覆媒體問題，但立即能說出3面向6工作，顯然有備而來。對於賴的談話，總統府相當低調，僅表示賴清德只是被動回應記者的詢問，而且只是針對他之前的談話再作說明，府方沒有進一步評論。

又見自走炮 政院急緩衝

但值得注意的是，在賴「侃侃而談務實台獨」說後，行政院傍晚再發出新聞稿，刻意強調兩岸關係就是「維持現狀」，明顯是在「緩衝」上午的「後座力」。至於為何賴揆上午沒說這句?行政院發言人徐國勇說，賴揆本來要講，但來不及說。

賴揆昨上午說，務實台獨的具體工作內容有6個方向，包括捍衛國家主權；維護台灣自由、民主、人權的生活方式；捍衛國人決定自己前途的選擇權；發展經濟、壯大台灣，讓國人安居樂業；自信展開兩岸交流，求同存異，藉由交流增進彼此了解、理解、諒解與和解，維持兩岸和平發展；台灣身為國際社會的一員，應與日、韓與美等國，共同維護亞太區域安全，他所謂的務實，務實在這裡。

賴揆並說台獨主張是他競選國代、立委的政見，也是他的長期主張，即使當了台南市長，在議會備詢，也是誠實講出來，相信社會大眾了解主張，現在再把話誠實講清楚，避免產生誤會。

黨政滅火 兩岸維持現狀

對於共軍已決定18日在台灣海峽進行實彈演習，賴揆說，不必隨中共軍演起舞，這次演習是例行性，緊靠著泉州灣，作火炮射擊，距離金門有45公里之遙，離新竹超過100公里，對於中共例行性的軍演，政府都有掌握，國人不必恐慌。

賴揆傍晚回到台北後，政院隨即發出新聞稿，強調有關兩岸關係部分，主要在釐清日前遭扭曲內容。至於在兩岸政策上，政府的立場一致，就是「維持現狀」；政院也呼籲外界勿刻意引申賴揆談話，以避免扭曲原意，造成不必要的誤解。

黨政人士強調，對於賴揆的說法，蔡英文總統最近接受電視專訪時已經說的很清楚，賴支持兩岸政策維持現狀的立場，他的個人意見和整個執政團隊的兩岸政策基調若有不同，仍以執政團隊為主。

(中國時報)