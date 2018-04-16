綠黨批黃國昌縱容！時力黨工涉毒 林昶佐強力切割

2018年04月16日 04:10 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

桃園市綠黨議員王浩宇昨爆料，直指時力台北市黨部黨工持有大量二級毒品「毒郵票」，並質疑時力第一時間封鎖消息，與其標榜的公開透明形象不符。王浩宇說，時力黨主席黃國昌不應縱容黨工持有毒品，對於時力破壞第三勢力形象的錯誤行為，應該立即處置，並向社會公開道歉。

面對外界質疑，黃國昌昨日並未發言，而由北市黨部主委、立委林昶佐出面回應，林的說法被外界指為「神切割」！林昶佐昨受訪時說，經台北市黨部調查，該名黨工接受檢查時並沒有驗出毒品反應，且被發現的地點並非時力黨部辦公室，林不斷重申與時力完全無關，並表示黨工後來有申請停職配合相關調查。

第一時間疑封鎖消息

王浩宇昨爆料，涉入毒品案的黨工時常與林昶佐跑活動，算有知名度，3月被警方查獲持有二級毒品「毒郵票」。王浩宇在3月28日接獲時力黨工爆料，但時力在第一時間不處理，還對黨工下封口令，想把事情壓掉；有媒體追問此事，時力卻否認，「當初說沒有，為何今天又承認？」

王浩宇說，「毒郵票」是近年來夜店濫用嚴重的迷幻毒品，含有「麥角二乙胺」等成分，吸食恐造成迷幻行為、身體及精神暴力、幻覺及興奮無理及怪異行為，甚至有死亡風險；但吸毒的人，可能會一次持有2、3張，該黨工卻被發現持有大量的毒郵票，「若非在販毒、運毒，一般人不會持有大量毒品」。

重複5次強調不知情

王浩宇指出，時力面對質疑若永遠都用騙的，沒有證據就不承認，「像這樣的政黨跟你們過去批評的黑箱政黨有什麼差異？」時力上周不承認，昨天又坦承，根本是撒謊，嚴重破壞第三勢力的形象。

王浩宇也呼籲，林昶佐及他的助理都該去驗尿自清，他也願意跟著去驗尿，若他的爆料查無此事，願意辭去議員退出政壇。

林昶佐昨僅低調指該黨工驗尿後沒有反應，但媒體追問，雖然說驗尿沒有毒品反應，但到底有沒有持有毒品？林昶佐一再強調，因為涉案的場所是其他團體的辦公室，與時力無關，「我們完全不知情，也不是那個場所的人，我們要回應什麼？」同樣的話重複5次以上。

林昶佐並說，涉案黨工並非他的隨行助理，也沒有跟他玩過樂團。至於涉案黨工是否姓林？林昶佐則說，尊重黨工的權益。

(中國時報)