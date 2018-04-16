民進黨估嘉市危岌 台東有望逆轉

2018年04月16日 04:10 中國時報 曾薏蘋 、 呂妍庭 ／綜合報導 ／綜合報導

民進黨中央評估，年底縣市長選舉，可能會失去嘉義市，但會拿下台東縣。嘉義市長涂醒哲昨天回應「這不是真實情況」，他仍對選情大表樂觀。（本報資料照片）

民進黨對今年底縣市長選舉提名作業已接近尾聲，民進黨選對會重要成員表示，民進黨如果輸掉嘉義市，但能拿下台東縣，就不算輸，如果再攻下新北市，就是大勝。

知情人士表示，以目前情勢分析，先前認為非常危險的彰化縣，已經穩住陣腳，「彰化縣贏，沒有問題」；至於台東縣，民進黨參選人劉櫂豪利用國民黨內部政治家族矛盾，這次應該可以「藍天變綠地」。

上周，民進黨新北市長人選內定由前行政院長蘇貞昌出馬後，黨內高層心中大石頭也落了一半，知情人士指出，上周中執會，身兼黨主席的蔡英文總統心情似乎輕鬆許多，選對會幹部們也就輕鬆多了，終於搞定最艱難的重量級選區之一。

嘉市頭痛 涂斥誰說的

目前民進黨執政縣市，如基隆市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣及屏東縣、澎湖縣等尋求連任外；已通過提名者，包括南投縣徵召草屯鎮長洪國浩、台東縣劉櫂豪、嘉義縣翁章梁出馬、台南市黃偉哲、高雄市陳其邁、宜蘭縣陳歐珀。

別外，花蓮縣則徵召縣議員劉曉玫、新竹縣為黨發言人鄭朝方，預訂在本月底報請中執會通過，民進黨僅餘在台北市，尚未決定是否自推人選。

知情人士指出，魏明谷面臨國民黨實力雄厚的立委王惠美挑戰，很擔心魏會中箭落馬，因為魏的民調領先不多，大概6至7個百分點，但民進黨祕書長洪耀福日前表示，除非最近彰化政局有重大變化，民調不太可能有戲劇性的逆轉，魏的情勢穩定，要取得連任應無問題。

至於嘉義市，是民進黨最頭痛的縣市，國民黨派出前市長黃敏惠，面臨蕭家班的議長蕭淑麗以無黨籍參選的分裂，但選對會重要成員認為，黃敏惠應該還是會得到藍營選民支持，黨內對嘉義市選情並不樂觀。

嘉義市長涂醒哲指這種說法已被報導過很多次，他覺得是騙人的，不是真的，建議記者應該回去問黨中央是誰說的，他個人不覺得自己的選情不樂觀。

一來一往 自認不算輸

知情人士表示，國民黨在台東縣長期執政，這次饒慶鈴出線，在縣長黃健庭、前議長吳俊立等家族各有盤算之下，劉櫂豪應可坐收漁翁之利。因此，如果在年底選戰萬一丟了嘉義市長，只要在台東縣長有嶄獲，民進黨就不算輸。

(中國時報)