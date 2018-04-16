新系復仇記 報11寇之恨！正國會遭暗算 拿西裝換內褲

2018年04月16日 04:10 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

2018縣市長選舉，民進黨初選內鬥殺的血流成河，新潮流與正國會的角力鬥爭更是浮上檯面。黨內人士更點出，「新潮流可說是報仇10年不晚」，這次黨內初選，好像在看一齣「新系復仇記」；新蘇結盟拿下新北市參戰權，雖把花蓮縣讓給了正國會，看似「派系平衡」，但明眼人卻看得出來，根本是「拿西裝換內褲」。

民進黨元老級天王原已相繼退位，近年來黨內競爭，逐漸形成正國會與新潮流的對決，特別是為了中生代卡位之爭，兩派系更是殺的「流血流滴」。

黨內人士形容，「正國會這次黨內初選死傷慘烈，根本就是新潮流想報10多年前11寇之仇。」當年11寇事件，讓新系死傷慘烈，不過「君子報仇10年不晚」，新系終於等到報仇機會。

2007年，民進黨主席正是現在正國會的頭人游錫堃，當時深綠發動的「11寇」事件，11寇包括新系的李文忠、林濁水、洪奇昌、段宜康、沈發惠、蔡其昌、林樹山，正義連線的郭正亮、鄭運鵬、沈富雄，以及陳水扁嫡系羅文嘉。

當時黨祕書長林佳龍與台大政治系學弟、現為時代力量立委徐永明合作，運作「排藍民調」，最後除了段宜康、郭正亮、蔡其昌等3位，因該選區僅1人參選，及立委李文忠靠著自己實力過關，其餘7「寇」不是被擠出不分區立委安全名單，就是在區域立委初選落敗。

當年那段血淋淋的歷史，對新系來說，可說是不堪回首，由於當時民進黨主席就是游錫堃，祕書長林佳龍又是現在正國會的龍頭，因此，黨內人士看到初選紛爭，簡直就是一幕幕「新系復仇記」。

上周，民進黨中央上演一場眾人扛王爺的蔡蘇會，身兼黨主席的蔡英文總統與蘇貞昌會面，底定由蘇貞昌代表出馬參選新北市長，這是繼新系扳倒台南市正國會的立委陳亭妃後，在重量級選區中新蘇結盟，再下一城。

目前宜蘭雖是正國會的立委陳歐珀出線，但那是新系自己搞砸，最後剩下陳同額競選。至於花蓮縣，原本準備徵召新系的許傳盛，但最後因為新北市請了蘇貞昌，為了派系平衡，改徵召議員劉曉玫；換言之，除了宜蘭，正國會最後拿到的縣市，都不是心中首選。

(中國時報)