新聞透視－整碗攏捧去 正國會難嚥這口氣

2018年04月16日 04:10 中國時報 曾薏蘋

民進黨為了勝選，在上周刻意營造黨內團結形象，上演眾神扛王爺戲碼，新蘇聯手外加英系助攻，終於把王爺蘇貞昌扛出來，正國會的頭人游錫堃並轉請支持者力挺蘇，黨內一片高喊「以勝選為最大目標」，但能不能做到，還要看游的支持者是否真心買帳，以及蘇貞昌的身段能放下多少。

在「英菊德」共治之下，黨中央輔選是否雨露均霑？黨內各派系都保持問號，尤其新系長期把持黨內最多資源，其他派系都耿耿於懷。

「上次怎麼對待我們，這次我們就怎麼對他！」一名正國會的成員表示，上一屆蘇貞昌棄守新北市，游錫堃只好頂上，當時根本沒給資源，也沒奧援，許多正國會的立委與議員，只好把服務處拿來當游錫堃競選總部的分支，選得相當辛苦，新蘇系則冷眼旁觀，現在蘇要來選，卻要大家全力幫忙抬轎。

在上周蔡蘇會當天，蘇貞昌雖與游錫堃通上電話，但是他也只出一張嘴，「指使」選對會召集人陳明文去打，結果陳明文撥了好幾通，游最後才接，大家就開玩笑說，「若是蘇貞昌親自打，游錫堃看到蘇的來電顯示，應該更不會接。」

蘇貞昌在新北市脫穎而出後，雖然說支持正國會的余天連任新北市黨部主委，但黨政人士不以為然講，「余大哥要連任，應該沒有人白目到去跟他搶吧！」

此外，之前民進黨縣市長內初選時，某縣市候選人希望余天站台，當時正國會開會決定不介入其他縣市初選，但因透過某高層力邀，余天才點頭答應，不料在北市萬華中正區議員初選中，這位獲勝選的縣市長參選人，卻幫余天之女余筱萍的對手站台，讓正國會非常不以為然。

「蘇貞昌是愛恨分明的人，一群人不惜得罪他，也要出面力拱游錫堃，就知道他們多麼不喜歡蘇貞昌！」一位新北要角如此說。

正國會丟了台南市，又失去新北，勢必難嚥這口氣，蔡英文對新北市的決定，終究是「順了姑意，逆了嫂意」，要不傷黨，也要不傷身，是民進黨另一個重大考驗。

(中國時報)