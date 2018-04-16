反中或台獨 都是為了騙選票！新聞透視－賴獨真相 原來也是求同存異

賴清德的台獨言論激起風浪，圖為行政院長賴清德14日參訪花蓮新味醬油食品廠。（行政院提供）

友善列印
中國時報
4月12日中共中央軍委在南海海域隆重舉行海上閱兵，圖為航母打擊作戰群等接受檢閱。（新華社）
賴清德對兩岸關係重要談話

共軍即將在福建沿海軍演，行政院長賴清德昨再度告白自己是「務實的台獨工作者」，顯然是針對國台辦日前「挫敗任何形式的台獨」的發言，一解胸中悶氣；但若分析「賴神」昨揭示的台獨，與國民黨的「九二共識，一中各表」都強調要「求同存異」，既是如此，為何不直接使用「九二共識」這把鑰匙，開啟兩岸交流？

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如此說法 府方也跳腳

賴清德說，「台灣是個主權獨立的國家，不必另外宣布台灣獨立」，據了解，總統府對賴的說法頗不諒解，畢竟蔡英文總統日前在電視專訪中，花了一番工夫為其緩頰。

但事實上，在國際間，中華民國才是主權獨立的國家，有20個邦交國，國際間並沒有國名是「台灣」，賴清德說不必另外宣布獨立，擺明就是只想用中華民國借殼上市，賴神此言，換另一角度看，就在說明台灣不會有獨立的一天。

接著賴清德又說，「自信地展開兩岸交流，求同存異，藉由交流增進彼此的了解、理解、諒解、和解，維持兩岸和平發展」，實在令人難以置信，台獨分子不是老是主張台灣中國、一邊一國嗎？台獨分子不是很愛搞「去中國化」嗎？既然如此，求同存異的「同」在哪？

如果賴清德是台獨的真命天子，那這位真命天子可真是甩了所有台獨分子一記耳光，更讓台灣民眾譁然。原來真正的台獨，只要這樣子就好了呀？原來真正的台獨不必革命建國、不必重修憲法，套句流行的話，賴清德不是「務實台獨」，這叫「佛系台獨」，什麼都不做，只期待台灣獨立的那一天到來。

佛系台獨 啥都不用做

不過也多虧賴神，才讓大家看清楚「台獨攏是假」，搞去中國化或是喊台獨口號，不過就是選舉語言，為了騙選票用。面對年底的台北市選舉布局，民進黨一再相逼，要柯文哲說清楚台灣價值為何，但柯文哲對兩岸間講的也是「務實政治」，該如何比較柯文哲所說的「兩岸一家親」以及賴清德所說的「求同存異」呢？話說回來，前國民黨主席洪秀柱會見大陸國家主席習近平時，就是講「求一中原則之同，存一中涵義之異」，那賴清德的「求同存異」，又是求什麼的「同」，存什麼的「異」？難道，藍綠終於在兩岸議題上找到共識？民進黨綠衛兵要不要也檢視一下賴清德的台灣意識是如何？

奉勸賴院長，如果賴院長也認同「求同存異」是兩岸穩定發展的根本，有一個東西叫做「九二共識」，很好用的，只要賴院長老老實實說出自己也承認「九二共識」是兩岸發展的基礎，讓兩岸發展交流回歸正軌，就可還給兩岸人民安定的生活，免於讓人民淪為政治口水的犧牲品。

(中國時報)

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