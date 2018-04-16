岸置飛彈部隊 提升戰備姿態

2018年04月16日 04:10 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

禁航區範圍示意圖

針對大陸共軍的418軍事演習，國防部將要求海軍岸置飛彈部隊提升戰備姿態，而三軍部隊維持常態運作。國防部說，共軍演習區域屬一般野戰炮兵及防空部隊火炮傳統之射擊區域，這次應是年度例行性實彈測考。

有關共軍演訓因應，國防部表示，金門戰備部隊加強戰備整備，保持待命警戒，並部隊維持常態訓練。至於本島部隊，空軍方面，部署空中偵察兵力，延伸目標監控範圍，並藉空中戰鬥巡邏任務機或在空訓練機，強化我防空識別區內之巡弋，同時防空戰備部隊提升警戒姿態，以為預應；至於海軍部隊，偵巡任務兵力加強責任海域巡邏與警戒，置重於台灣海峽之區域，另各支隊任務艦完成泊港立待，岸置飛彈部隊提升戰備姿態。而三軍部隊維持常態運作。

立法院今邀請國安局與國防部專案報告「共軍4月18日於台灣海峽實彈操演，我方情資掌握與相關因應作為」，國防部於書面報告中，作上述說明。

報告指出，國防部在12日中午即掌握訊息，在福建石獅沿岸開設長20公里、寬10公里之禁航區，經查距離金門及本島最近之臺中分為60、175公里，係為福建沿海地區，距離海峽中線68公里，且未如媒體所述涵蓋金門所屬北碇島；另查，該地係中國大陸當面軍方一般野戰炮兵及防空部隊火炮傳統之射擊區域。並強調，國大陸軍方為檢驗部隊訓練成果，當面部隊每年均分批移往該地區從事年度部隊訓練及實彈射擊與考核，故此次屬大陸軍方年度例行性實彈測考。

(中國時報)