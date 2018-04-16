不斷挑釁激陸 玩火必將自焚

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中國時報
／台北報導

行政院長賴清德此前自稱「台獨工作者」引起兩岸輿論風波，昨日賴又表示，自己身為務實台獨工作者具體展現在「台灣已是主權獨立國家，不必另外宣布獨立」等方面。對此，有大陸涉台學者批評，賴清德缺乏政治格局，還認為現在是1996年台海危機時的大陸，不斷玩火的下場，就是引火自焚，「逼大陸出手對台灣有何好處？到時候連『一國兩制』都要不了。」

針對行政院賴清德15日再次重申自己是「務實台獨工作者」，並提到台灣是一個主權獨立的國家，不必另外宣布台灣獨立；台灣應與美日韓等國，共同維護亞太區域安全等言論。北京聯合大學台研院兩岸關係所所長朱松嶺昨日受訪時表示，賴清德缺乏政治格局，還認為現在是1996年台海危機時的大陸，他大錯特錯。賴不斷刺激大陸，最終將引火自焚，大陸會有對賴清德等台獨勢力的精準打擊措施，「現在大陸是不出手則已，一出手就會有直接動作，賴清德可以『靜候佳音』！」他強調，之所以還不動作，只是希望把成本與對台灣民眾的傷害降到最低。

南京大學台研所所長劉相平則表示，賴清德一而再，再而三，冥頑不靈，也不考慮對台灣百姓好不好，相當不明智。不論被動或主動說台獨，挑釁意味都很濃厚，大陸是看在眼裡，也記在帳上，總歸要算這筆帳。大陸對賴的台獨言行肯定會批駁，並逐步推出措施來進行打擊與遏制。

北京聯合大學台研院副院長李振廣則認為，賴此次言論「硬中帶軟」，似乎回到蔡英文維持現狀的基礎上，沒有那麼明顯的台獨冒進傾向，可能是在陸壓力下示軟，所以有所收斂。但「賴清德不會善罷干休，他還會找機會挑釁，他是兩岸關係的危險之源」，下半年兩岸形勢將更加嚴峻，這根弦會繃得越來越緊。

(中國時報)

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