避談中華民國 打擦邊球語言

2018年04月16日 04:10 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

行政院長賴清德昨再度提及「務實台獨工作者」的說法，政大外交政策研究中心主任黃奎博批評，賴屢次避談中華民國，宣示「台灣是主權獨立國家」這種打擦邊球卻沒有法律基礎的語言，不僅片面挑戰或變更兩岸法理與政治現狀，且會讓台灣被迫要面對可能的台海緊張情勢。

黃奎博指出，賴清德所謂務實台獨工作者的三方向及六個具體工作內容，其實顯示他是最不務實的行政院長。賴揆務實台獨的六大工作內容，只是政治語言的堆砌，若告訴別人這些是馬英九執政時期講的話，大概也不會有人感到意外，這是每個政府應該做的。

對於賴清德不斷闡述台獨工作者的主張，文化大學教授楊泰順表示，賴清德有意與蔡英文的維持現狀做出區別及區隔，維持現狀與台獨理想是不一樣，賴清德動作頻頻顯然佈局自立門戶。

楊泰順指出，近期行政院前院長蘇貞昌回鍋參選新北市長及高雄市長陳菊入府擔任府祕書長，這些都是蔡英文的決定，感覺是要藉蘇及陳鞏固，回防賴清德的強烈主張，防範賴清德挑戰蔡英文在民進黨內的合法性基礎。

楊泰順認為，大陸日前對賴說法的激烈反應，是講給美國人聽，要美國想辦法抑制，因此賴清德承受美方及小英壓力下，所謂「務實」台獨工作者，等於某種程度的妥協，但仍有限。

楊泰順也質疑，「台灣已是主權獨立國家」的說法，賴清德得更明白宣示，是否支持中華民國，或願意在某些場合揮舞國旗，否則仍證明是在追求台灣共和國的主權獨立，而非中華民國憲法下的主權獨立。

(中國時報)