毒郵包露餡 林效先5萬交保

2018年04月16日 04:10 中國時報 謝明俊 、 陳志賢 、 葉書宏 、 賴佑維 ／綜合報導 ／綜合報導

綠黨議員王浩宇（右）爆料時力黨工涉持有二級毒品，但時力卻隱匿消息，王浩宇更出示時力黨工給他的訊息，內文直指時力立委林昶佐（Freddy，左）要求涉案黨工自動離職，切割意味明顯。（黃世麒攝、中天電視提供）

時代力量黨工林效先，3月下旬涉嫌從國外訂購「毒郵包」來台，入境時，遭海關緝毒犬聞出「異味」，通報檢警及基隆憲兵隊搜索、拘提林嫌到案，並查獲100多張毒郵票及20多公克的毒蘑菇，台北地檢署訊後依毒品罪諭令5萬交保，檢警正追查毒品成分及來源。

緝毒犬聞出異味 循線追人

雖然時代立委林昶佐稱36歲的林嫌只是「持有」，且驗毒後沒有毒品反應。但檢警透露，若林嫌的毒郵票被檢驗出二級毒品成分，只要「持有」二級毒品就涉及刑責，可處3年以下有期徒刑，若查出林嫌「運輸」二級毒品，刑責將是7年以上有期徒刑。

檢警追查，林效先涉嫌在今年3月下旬，透過網路從國外訂購郵包來台，郵包經由海關入境時，被緝毒犬嗅出內有LSD（迷幻藥）成分的毒品一批，海關遂通報給基隆憲兵隊查緝郵包收件者，憲兵隊立即報請台北地檢署專案檢察官羅嘉薇指揮，會同新北市警海山分局偵查隊組成專案小組展開追查。

持有2級毒品 刑責3年以下

專案小組調查發現，林嫌向國外賣家訂購重約4公克的100張毒郵票與20多公克毒蘑菇，毒郵包收件人及地址，位在忠孝西路1段72號台北廣場大廈，是時力助理林效先的租住處；憲兵隊向檢察官聲請拘票，3月27日前往拘提林嫌。林嫌遭逮後辯稱「不知情！」未向警方透露他在時力擔任助理的身分。

專案小組將林嫌移送台北地檢署後，檢察官指示深入清查，專案小組3月28日再度向台北地院聲請搜索票，前往林嫌住處搜索，起獲毒郵票100多張，將全案移送北檢併辦，雖然林嫌喊冤，檢方訊後以林嫌涉及毒品罪諭令5萬元交保。

爆料時力黨工涉毒的桃園市議員王浩宇說，毒郵票在國外1張的行情約500元，但在台灣每張可賣到1500元，這批毒郵票有100張，轉售就有10萬元的利潤，相當可觀，此外每人每次只需要1張毒郵票，等於可供100人同時吸食，呼籲檢警定要查清楚。

(中國時報)