涉毒疑雲不解 時力年底難選

2018年04月16日 04:10 中國時報 郭建伸

時代力量黨工持有毒品，黨部主委林昶佐雖出面回應，卻「越回越糟」，不斷被質疑是為選情「神切割」。值得注意的是，此案由綠黨踢爆，顯示時力不僅與「大綠」民進黨相處不睦，就連第三勢力「小綠」間整合也有問題，時力黨主席黃國昌若一再迴避責任，時力年底議員選舉恐不樂觀。

時力向來自詡形象清新，2016年在民進黨禮讓席次下，以「小綠友軍」之姿搶下國會5席立委，在青年議題上頗下工夫，對勞工、同性婚等議題窮追猛打，但因主席黃國昌作風爭議不斷加上路線激進，社會好感度下降，並與民進黨分道揚鑣，罷免黃國昌立委案去年雖未過關，但黨形象已受挫。

時力在進入國會後，不斷標榜公開透明的議事作風，不過綠黨議員王浩宇昨爆出時力黨工涉毒時，點出這段時間早有媒體向時力求證，時力卻不斷否認，直到昨天才間接承認，根本一點也不公開透明。

媒體昨上午第一時間向時力中央黨部求證時，林昶佐遲至下午1點才貼出簡單聲明，並等到王浩宇受訪後，林才主動向媒體回應。林昶佐雖強調黨工驗尿沒有毒品反應，卻跳針式回應媒體「涉案場所是其他團體辦公室，與時代力量無關」，不僅沒道歉還越扯越遠。

試問，時力黨工出事怎會與時力無關？即使該黨工沒在黨部辦公室吸毒或販毒，但黨務主管也該負「管理鬆散」、「疏於督導」等責任，而不是三言兩語就能「搓圓仔」切割。

林昶佐這席話，讓黨內同志覺得很無情，當初投票給時力的年輕選民更會覺得被騙了，時力根本就是撒謊的政黨。

另一方面，這回綠黨踢爆時力的涉毒爆料，已讓第三勢力間的競爭關係檯面化。日前傳出綠黨認為時力與蔡英文總統關係太緊密，根本難以監督，年底選舉已攤牌不合作，並挖角原時力黨員劉崇顯跳槽選議員，第三勢力選情版圖已隱然移動。

時代力量現雖為國會第三大黨，但對黨工涉毒事件，黨部若無視社會責任，不僅年底選戰期中考「被當掉」，2020年也註定走上泡沫化一途。

(中國時報)