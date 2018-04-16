傳有立委關切 警方不敢說

2018年04月16日 04:10 中國時報 謝明俊 、 賴佑維 、 張穎齊 、 郭建伸 ／綜合報導 ／綜合報導

綠黨議員王浩宇踢爆時力黨工林效先涉毒案，傳出有立委曾向海山警分局表達「關切」，海山面對詢問十分低調。至於林嫌被搜索、拘提地點，屬於北市警中正一分局的轄區，員警說直到昨天才獲悉此事。

據了解，其實轄區警方在平日查察戶口時，因看見林嫌租住處門口放置著時代力量旗幟，由於時力是名聲響亮的政黨，就未進一步了解。

至於參與辦案的基隆憲兵隊，記者昨天下午至晚間多次向隊內幹部詢問，但得到的答案都是對此案「不清楚」，必須要問組長，而值班台的總機人員表示，組長15日休假，16日才上班，而該名組長晚間8時前，沒接記者電話沒回訊息。

王浩宇表示，時力不應與該名疑似持毒的黨工切割如此快速，他說，外界都知道10多年前，該黨工就是林昶佐擔任理事長的「台灣獨立音樂協會」理事，2人認識這麼久，但林昶佐不斷說與時力無關，王浩宇覺得這不是很好的處理方式。

他說，時力是年輕人支持的政黨，就更應該做年輕人的榜樣，因此對此案的態度不是急於切割，而是要妥善處理。王浩宇表示，他接獲時力的朋友爆料才得知此事。但是此事被媒體揭露後，遭時力下封口令，該朋友不敢多講細節。

王浩宇說，自己在時力的朋友很多，因此對時力動向很了解。更覺得時代力量很虛假：「對媒體說一套，私底下又做一套。」

時力年底議員選舉在北市推派5人、桃園市2人，如今發生黨工涉毒案，是否影響選情待觀察。

針對傳聞有立委關切海山分局偵辦此案，林昶佐表示，完全是子虛烏有，因事發地點在其他團體辦公室，時力沒有涉入這事的理由，希望警方勿枉勿縱。

(中國時報)