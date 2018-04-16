波頓將訪台？官員：純屬臆測

2018年04月16日 04:10 中國時報 呂昭隆 、 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

日前《經濟學人》雜誌專文提及美國國家安全顧問波頓（John Bolton）或可訪台的推測，但知情官員昨表示，這不符美國總統川普的決策模式，實屬毫無根據的臆測；台灣國防產業發展協會祕書長朱旭明昨天表示，5月在高雄舉辦的首屆台美國防產業論壇，不會有美方官員出席。

自美國《台旅法》實施後，一般推測，5月台美國防產業論壇及6月美國在台協會(AIT)台北新館落成，是美國派遣高層官員來訪的兩個時點，《經濟學人》並認為，波頓可能在6月訪台。

朱旭明說，5月台美論壇只辦1天，約150人參加，都是廠商，也會邀立委參加，美方大廠如洛馬、雷神等都會到。至於潛艦技術移轉議題，是由軍方與美商談，論壇不會特別討論。

對於波頓來訪的可能，我知情官員強調，在美白宮國安會發言人Michael Anton、國土安全顧問Tom Bossert及負責策略制訂的副國安顧問Nadia Schadlow等相繼求去下，國安會核心人力不足，原本已經忙碌不堪的波頓，恐怕更難有餘裕來台。

知情官員表示，美國政府高層官員出席各式重大國際會議或活動，向來不會提前公布，目前距離6月份仍早，美方不至於這麼早就決定或公布來台出席AIT館舍落成的官員名單。

知情官員更指出，川普預定於5月底6月初與北韓領導人金正恩進行歷史性會談，波頓屆時勢必陪同川普與會，行程非常忙碌緊湊，加上近日美、英、法聯手對敘利亞進行轟炸突襲，將使波頓益發分身乏術，我方沒有不切實際的期待。

(中國時報)