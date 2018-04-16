兩岸青年交流 海峽隔不了血緣

2018年04月16日 04:11 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

新黨自2012年起舉辦「中華兒女策馬中原文史科技體驗營隊」，累計有700多名學生到對岸交流，新黨將去年參與營隊學生的心得合編成冊。健行科技大學財金系畢業生施長祐說，與對岸學生交流後，大家都捨不得分開，這證明兩岸隔著海峽，但隔不了血緣與情誼。

新黨昨舉辦《中華兒女策馬中原2017文史科技體驗營紀實》發表會，主席郁慕明表示，中華兒女文史體驗營跟一般營隊不同，目前舉辦了6年，都是由他親自帶團，隨團也會有兩名教授跟隨講學，目的是希望年輕的下一代對自己的文化有正確認知，對兩岸歷史有正確概念，現在的教科書切斷了過去的歷史與地理，他們有責任讓年輕人知道多一點，至於怎麼選擇是年輕人的責任。

郁慕明強調營隊完全沒有政黨目的，整趟行程他從不談新黨，甚至還有學生好奇地問他，為何都不講新黨的事 ？郁慕明表示，營隊是為了中華兒女的兩岸交流所開，他歡迎所有政黨傾向的學生都能參加，只要承認自己是中華兒女就可以參加。

多次報名參加營隊的台北大學公共行政系畢業生吳學宜表示，去年她去了福建營隊，當地口音與台灣非常相近，感覺格外親切，「大家都是炎黃子孫，沒什麼認同的問題」，她認為就像去屏東玩的感覺一樣。

施長祐也說，去年到福建福州與對岸學生交流，短短3天，大家就培養了深厚情誼，分別的時候還有團員說就像與家人分別一般，「短短海峽隔不了兩岸的血緣跟情誼。」

台北市兩岸人民交流服務協會理事長繆中建表示，營隊主要是針對30歲以下的學生，只要符合條件的都歡迎再來報名。今年暑假預計再出三團，到中國大陸東北、西北以及湖北做交流體驗。相關訊息可以關注臉書粉絲團「新中華兒女」。

(中國時報)