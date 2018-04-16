課審大會停開 7月底前定案有變數！教長卯力卡管 殃及國教課綱

2018年04月16日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

教育部長潘文忠因為「卡管」事件突然下台，原本昨要舉行的12年國教課審大會，也因此停開。教育部次長林騰蛟表示，除了歷史課綱外，其他領域課綱都會在6、7月前審完，是否分兩波上路，由新部長決定。

是否續審議 近日決定

為了讓12年國教課綱如期在明年8月上路，教育部現在幾乎每周日都要開課審大會，原本昨天要審的是自然領域課綱，但因為課審大會主席潘文忠突然辭去教育部長職務，導致會議停開。

潘文忠嫺熟國教事務，他主導審議12年國教課鋼，受到許多肯定。課審委員、東華大學學生蕭竹均在個人臉書表示：「3年前，反課綱微調前夕，如果有人告訴我，有教育部長會把學生當成教育的主體，我不可能會相信；但潘文忠在課審大會的表現，真做到這一點。」

不過潘文忠因為「卡管案」而下台，已波及課綱的審議。對此，林騰蛟說，只是昨天停開，下次課審大會預定4月22日，這幾天將和國教署討論，看是否要等新部長上任再召開課審大會，或按照原進度往前走，但由他代理主持。

兩波上路 新部長決定

12年國教課綱有41個領域，要審完是浩大工程。林騰蛟說，各領域課綱都會在6、7月前審完，但社會科會晚一點，將盡量讓書商有時間編教科書，目標仍是明年8月1日上路。但若社會科課綱趕不上明年8月1日，這領域是否延遲上路，要由新部長決定。

國教行動聯盟理事長、台大應力所教授王立昇說，12年國教課綱要在7月底前完全定案，才趕得及讓書商編書，明年8月1日開始讓學生使用。他嘆口氣說，12年國教課綱已從原本107年延後到108年上路，現在潘文忠辭職，課審大會又停擺，怎麼辦？

王立昇說，新教育部長最好是同時具有高教及國教的經驗，如果沒有，至少要具有虛心接受各方意見的特質，才能讓台灣教育走得比較平順一點。

(中國時報)