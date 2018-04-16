賴揆嗆管 我自一口真氣足

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中國時報
／台北報導

教育部長潘文忠因卡管案請辭獲准，台大校長當選人管中閔在臉書回應，「他強由他強，清風拂山崗；他橫任他橫，明月照大江」。行政院長賴清德昨在花蓮表示，管是引用九陽真經的前兩段，他則以最高境界回應，「他自狠來他自惡 ，我自一口真氣足」。

談及下任教長人選，賴揆說，新教長將肩負「轉型期」任務。

賴揆表示，管中閔引用的九陽真經，是金庸粉絲公認武功最強的，但當中有三段話，管中閔只引用了前兩段，「他強由他強，清風拂山崗」，意思是再強的人都不必為他所動，因為再強的人都不能撼動整個山崗，反而應該要像清風一樣拂過山崗，讓人感到舒暢，「他橫任他橫，明月照大江」，是因再橫的人也不能將大江的水一分為二，或阻止滾滾東流的大江，應該要像月光一樣，灑在大江上，讓人看得心曠神怡，才是最高境界，管中閔引用的是這兩句，但不知為何？管中閔沒有用到第三句，所以他要以第三句回應管中閔前兩句，也就是「他自狠來他自惡 我自一口真氣足」。

賴揆引用金庸小說「倚天屠龍記」回應管中閔，並一一說明前兩段話代表的意喻，但賴口中的「最高境界」意義為何，賴揆說，這只是武功切磋，第三段話淺顯易懂，而且九陽真經最高境界只能意會無法言傳。

潘文忠拔管未成身先退，未來誰持倚天劍、屠龍刀接續任務？賴揆說，新任教育部長任重道遠，主要的工作是推動台灣的教育更符合國人期待，特別是台灣在「轉型期」，必需要有各方的條件，解決台大校長遴選案「只是一個小事情」，他不會以解決台大校長遴選案做為下任部長的條件，因為台灣面臨轉型時代，教育部長非常重要，是推動台灣進步的後盾及支撐力道。

賴揆說，現在很難講出要符合什麼條件，但希望盡速把人選確定，讓教育工作不至於有空檔。不過，賴揆強調，新任教長上任後，會在前部長潘文忠的基礎上儘速解決台大校長遴選案問題。

(中國時報)

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