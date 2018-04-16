甄試錯開 輔大醫恐招不到2人

2018年04月16日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

今年大學個人申請第二階段甄試，輔大醫學系未跟其它10個醫學系撞在一起，可能產生悲劇。今年通過輔大醫學系第一階段篩選有92人，全都是學測75級分，其中90人同時通過北醫醫學系的篩選，「輔大醫學系最後能否招到2人以上」，成為頂尖考生間熱門話題。

今年大學個人申請第二階段甄試撞期嚴重，引發招聯會（清大）和台大的大戰，台大認為撞期影響考生選擇權，招聯會同意明年將甄試日期盡量錯開。

甄試日期錯開是好事嗎？國內有11個醫學系，今年輔大醫學系第二階段甄試日期是4月15日，其他10個醫學系則撞在一起都安排在4月20至22日。3月28日第一階段篩選結果公布，輔大醫學系竟然和台大醫學系、陽明醫學系A組一樣都要75級分才過關，跟往年只要72或73級分不同。

「頂尖考生將輔大醫學系當備胎，才造成通過篩選就要75級分。」升學專家劉駿豪說，輔大醫學系第二階段甄試最早，通過第一階段篩選的考生應該都會參加，當成下一周其他醫學系甄試的熱身，最後他們若同時被幾個醫學系錄取，真正會去讀輔大醫學系的可能很少。

劉駿豪表示，通過輔大醫學系第一階段篩選的92個滿級分生中，其中56人、60人、41人、84人及90人同時通過台大醫、陽明醫A組、成大醫、長庚醫及北醫醫學系的篩選，以輔大醫學系和北醫醫學系為例，分別要招收22人、82人，但第一階段通過篩選滿級分生竟然有90人一樣，頂尖考生間討論著：輔大醫最後能招到超過2人嗎？

輔大教務處招生組回應，通過第一階段篩選考生，幾乎都繳費報名參加第二階段甄試。他們已發現今年的處境，「萬一走到最壞一步」，只好將名額回流到指考去招生。

(中國時報)