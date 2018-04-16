賴揆打臉張景森 深澳勢在必行

前總統馬英九15日到新北參加活動，他與朱立倫市長私下聊天抱怨，深澳的事情搞成這樣子，核四啟動，深澳不就沒問題，2800多億浪費掉，全世界只有我們反核，民進黨政府要把燃煤發電節省到3成，「要節省怎麼又興建，完全矛盾嘛！」（本報資料照片）

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中國時報
／綜合報導

政務委員張景森獻策，北部5縣市若節電10％，即可不蓋深澳電廠，以及用電大戶節電「獎懲措施」，昨遭行政院長賴清德打臉。賴揆說，前者還要再計算；不過，賴揆透露，未來電力供應唯火力發電一途，深澳電廠勢在必行。

賴揆昨在花蓮，讓隨行媒體「問到飽」。他說，對深澳電廠看法，他與新北市長參選人、前行政院長蘇貞昌理念一致，沒有安全，核二廠2號機就不能再轉，如有空汙，就不能有深澳電廠。

賴揆重申他「是新北孩子」，不會為了經濟發展，拿新北或周邊縣市民眾的健康，作為代價。

但賴揆也說，既然核能已經不可能，以客觀的條件而言，天然氣也不可行，那「只有火力發電」，政府將會用科技的方法，讓火力發電廠的汙染接近天然氣電廠，盡力作好空汙管理。

張景森日前接受專訪，提及北部5縣市若承諾節電10％，就可不蓋深澳電廠。賴揆表示，他從媒體看到，張指反核衝太快，是強調民進黨是務實推動非核家園，核一至核三會如期在2024年以前除役，非核家園目標完成是在2025年，在此之前能源轉型也要穩健，並不是提早把核電廠除役就算及早達到非核家園，應該依法，何時停止使用核電就停止。

至於是不是北部縣市節能5％到10％就不用蓋深澳電廠，賴揆認為還要再討論。

賴揆並說，張景森提到的用電大戶，意思是如能更新設備，提高能源使用效率，自然而然可以達到5％到10％的節電目標，不是硬性要求用電大戶不能如何如何，其後還有一套如何智慧節能、提高能源使用效率科技達標的作法。

此外，前總統馬英九15日到新北參加活動，他與朱立倫市長私下聊天抱怨，深澳的事情搞成這樣子，核四啟動，深澳不就沒問題，2800多億浪費掉，全世界只有我們反核，民進黨政府要把燃煤發電節省到3成，「要節省怎麼又興建，完全矛盾嘛！」

(中國時報)

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