撞期自然分流 避免贏家全拿

2018年04月16日 04:10 中國時報 林志成

招聯會明年將設法減少大學個人申請第二階段甄試撞期狀況，但其實這是危險動作，因為如果將甄試日期錯開，可能演變成「贏家全拿」，成績好的考生同時占據5、6個系的名額，排擠其他考生入學機會，許多校系也會收不到學生。

今年各大學共有1834個校系在個人申請招生舉行第二階段甄試，其中4月13至15日、20至22日是許多系組衝突的「黃金周」，引發家長和考生抱怨。外界壓力下，招聯會努力將它們錯開，並承諾明年提早因應，設法降低撞期狀況。

國內大學有約2000個系，甄試撞期是非常自然的現象，而且，撞期可讓考生「自然分流」，南部考生、北部考生、成績頂尖的考生、成績中等的考生各自選擇適合校系去報考，校系也可收到想要的學生。

撞期也是一些大學校系的招生策略！譬如台大訂出甄試日期後，其他同層級的學校清大、交大一些系就會跟進，要考生選擇。因為如果錯開了，考生同時報考台大、清大、交大相同性質的學系，若都被錄取了，最後可能選台大棄清、交，影響到清、交的招生。

即使台大不同科系，也會刻意撞期，譬如今年台大資工系、電機系都將甄試時間排在4月14日，就是不要考生「腳踏雙船」，以免他們在招生時受害。

今年輔大醫學系甄試日期是4月15日，其他10個大學的醫學系都安排在4月20日至22日這一周，輔大醫學系未跟其他醫學系撞期，就成為頂尖考生的「備胎」，今年招生狀況很不樂觀。

輔大醫學系過去每年收的學生以學測72或73級分為主，但因為今年甄試日期跟其他醫學系錯開，導致通過第一階段篩選就要75級分，72至74級分的考生失去機會。不過最後這些75級分考生可能去讀台大、成大、陽明、長庚、北醫等大學的醫學系，輔大醫學系恐被犧牲掉。

今年一些菁英考生及家長對於撞期現象相當不滿，但「大聲不見得有道理」，如果要讓個人申請這管道健康的運作，那就應該讓大學校系的甄試日期適度撞在一起。

(中國時報)