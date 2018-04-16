投資比特幣慘賠 兄弟怒開槍

2018年04月16日 04:11 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

2017年11月20日在倫敦一場活動上，展出了幾枚鍍金的比特幣紀念幣。比特幣實際上是網路上一種加密的虛擬貨幣，並無實體存在。（法新社）

32歲男子高啟唐，不滿投資比特幣慘賠千萬元，14日晚間7時許夥同陳姓男子等3嫌，在新北市板橋區「龍華會館」出入口，持雙槍朝35歲合夥人吳姓男子等連開7槍，吳男腳掌中彈，高嫌等4人犯案後開車逃逸，15日凌晨自行向警方投案。

籌千萬投資 退股談不攏

比特幣於2009年創立，為一種加密的虛擬貨幣，任何人皆可參與比特幣活動，透過俗稱「挖礦」的電腦運算挖掘。

近年來價格一飛衝天，一度達到2萬美元天價，今年因各國加強管控金融措施，價格腰斬一半以上，目前市價約8000美元，連交易量也跌了7成。

警方調查，高嫌為淡水的幫派分子，有殺人未遂、槍砲等多項前科；他去年得知比特幣商機，邀約友人集資1000萬元，投資吳位於大陸的挖礦公司，吳負責軟體、挖礦設備、運作，豈料，前陣子比特幣大跌，高嫌等有意退股，雙方卻因為投資金額多次談判不成，相約14日再度談判。

由於吳男14日晚間要到龍華會館替友人的妻子上香，遂直接相約在會館旁見面，但此舉卻讓高嫌深感不被尊重，怎會約在殯葬的會館外談判，擺明是觸霉頭！

2人受傷 4凶嫌先後到案

高嫌夥同32歲男子陳瀚民、31歲男子江俊瑩、21歲男子湯正諺開車前往會館，一下車分持雙槍衝入會館，朝吳男等連開7槍，造成吳男腳掌中彈、張姓男子被流彈波及瘀青，兩人自行就醫，所幸無生命危險。

海山警分局獲報前往現場蒐證，調閱監視器鎖定車牌號碼追緝，由於龍華會館曾幫藝人豬哥亮辦理後事相當知名，外傳是豬哥亮的好朋友黑龍經營，警方一度還懷疑與殯葬糾紛等利益有關。

高嫌等人自知法網難逃，15日凌晨自行向警方投案。高嫌供稱，「大家集資千萬元，投資吳男比特幣挖礦，卻遲遲未收到利潤，才會要求退股。」

吳男則向警方說，因大陸控管變嚴格，價格下跌並非刻意拖欠。警訊後依違反槍砲條例、殺人未遂等罪將高嫌等4人送辦。

(中國時報)